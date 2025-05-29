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رياضة

قبل مواجهة الأهلي، باتشوكا المكسيكي يقيل مدربه

باتشوكا
باتشوكا

أعلن نادي باتشوكا المكسيكي، اليوم الخميس، انفصاله عن مدربه جييرمو ألمادا، قبل أسابيع من انطلاق مشواره في كأس العالم للأندية.

إقالة مدرب باتشوكا

ويأتي ذلك قبل مواجهة النادي الأهلي الودية في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية قبل مشاركة الفريقين في مونديال الأندية.

تولى ألمادا مسؤولية تدريب باتشوكا قبل ثلاث أعوام ونصف، ليقود الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال الكونكاكاف العام الماضي، ليحجز الفريق مكانه في كأس العالم للأندية.


كما وصل باتشوكا إلى نهائي كأس القارات للأندية في ديسمبر الماضي والذي خسره أمام ريال مدريد.

وقال باتشوكا في بيان: "المدرب ودع اللاعبين والموظفين والطاقم الفني بطريقة عاطفية، دون ذكر سبب رحيله".

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مارس الماضي، إن فريقي باتشوكا وليون المكسيكيين لم يستوفيا اللوائح الخاصة بملكية الأندية المتعددة ولكن سيتم استبعاد ليون فقط من المشاركة واستمرار مشاركة باتشوكا بشكل طبيعي.

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