التقرير الطبي لشخص حاول إنهاء حياته حرقًا بالسلام: مريض نفسي

كشف التقرير الطبي لشخص حاول إنهاء حياته بعد إشعال النيران في جسده بدائرة قسم شرطة السلام ، أنه مصاب بحروق شديدة من الدرجة الثالثة ويعاني من مرض نفسي.

واستعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية للمصاب وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء أهله لسماع أقوالهم.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالي بإقدام شخص على سكب مادة تساعد على الاشتعال على نفسه ثم أشعل النار في نفسه في محاولة للتخلص من حياته بدائرة قسم شرطة السلام.

وعلى الفور أسرع الأهالي إلى إنقاذه وأبلغوا قوات الأمن التي حضرت بصحبتها سيارة إسعاف، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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