"المصرية اللبنانية" تنظم زيارة لبيروت بالتزامن مع الزيارة التاريخية للرئيس اللبناني للقاهرة

أعلنت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عن تنظيم زيارة إلى العاصمة بيروت بنهاية مايو الجاري، بالتزامن مع الزيارة التاريخية للرئيس اللبناني إلى القاهرة، وأهميتها في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأعرب مجلس إدارة الجمعية برئاسة المهندس فتح الله فوزي، عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه للبنان والاستثمارات اللبنانية في مصر.

زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون للقاهرة

وأكد المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون للقاهرة تأتي في توقيت هام لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها لبنان والمنطقة بشكل عام، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه للبنان الشقيق.

وقال فوزي: إن توقيت هذه الزيارة الهامة والتي تأتي قبل انعقاد اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة في يونيو المقبل، تدعم جهود الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال في الملف الاقتصادي والتي عملت على مدى تاريخها علي تعزيز التعاون التجاري والترويج لفرص الاستثمار في البلدين، حيث تقوم حاليا بالإعداد لتنظيم زيارة للبنان يوم ٢٨ من مايو الجاري.

وأوضح أن زيارة وفد رجال الأعمال لبيروت تتضمن مجموعة من اللقاءات مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاقتصادية ومجتمع الأعمال في لبنان بهدف العمل على إزالة أية معوقات تواجه التجارة البينية والاستثمارات المباشرة وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والعمالية وغيرها لوضعها علي أجندة اللجنة العليا المشتركة والمؤسسات وجمعيات الأعمال والقطاع الخاص.

وقال فوزي: "نتمنى أن تشهد الأعوام المقبلة انطلاقة أكبر وزيادة ملموسة للبلدين في التعاون الاقتصادي على وجه الخصوص، حيث إنه بالرغم من الظروف الصعبة التي تواجهها لبنان والمنطقة إلا أن الطموحات والرغبة للبلدين ما زالت أكبر في مساندة القضايا المشتركة والتعاون المشترك وبالأخص في الملف الاقتصادي".

من جانبه، ثمن فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وقوف الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح بجانب الشعب اللبناني في كل أزماته، وعلى تقديم أوجه الدعم والمساندة للقطاع الخاص اللبناني والاستثمارات اللبنانية في مصر.

وأكد "حدرج" أن هذه الزيارة رفيعة المستوى للرئيس اللبناني للقاهرة سيكون لها مردود إيجابي خاصة على المستوى التجاري وزيادة الاستثمارات المباشرة وتبادل الخبرات في عدة قطاعات تشمل الزراعة والصناعات الغذائية والطاقة والسياحة الي جانب الاستفادة من التجربة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية في إعادة الإعمار في لبنان.

الاستفادة من التجربة المصرية في إدارة الأزمات الاقتصادية

وأوضح فؤاد حدرج أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في الإصلاحات الاقتصادية والبنية التحتية، ويمكن للبنان الاستفادة من التجربة المصرية في إدارة الأزمات الاقتصادية وتنفيذ المشاريع القومية الكبرى.

وأكد على أهمية تفعيل دور الجاليات ورجال الأعمال، حيث إن الجالية اللبنانية في مصر والجالية المصرية في لبنان تمثلان عنصر قوة يمكن استثماره لتعزيز العلاقات الاقتصادية، فضلًا عن دور منظمات رجال الأعمال، وعلى رأسها الجمعية المصرية اللبنانية في بناء شراكات مباشرة بين القطاعين الخاصين في البلدين.

كما أشار إلى أنه في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، هناك حاجة لتكتلات إقليمية قوية، لافتا إلى أن التنسيق المصري اللبناني قد يكون نواة لتحالف اقتصادي أوسع في الشرق الأوسط.

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