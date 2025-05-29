ضبط 7 عناصر إجرامية بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على 7 عناصر إجرامية بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات.

قامت أجهزة وزارة الداخلية – ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة – بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية ضالعين في عمليات غسل أموال واسعة النطاق.

وقد كشفت التحريات عن قيام المتهمين بغسل ما يقرب من 80 مليون جنيه متحصلة من أنشطتهم الإجرامية في الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك عبر وسائل متعددة تهدف إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، منها: تأسيس أنشطة تجارية وهمية، شراء عقارات وأراضٍ فضاء وزراعية، واقتناء سيارات فارهة.

وبحسب التحريات، فقد لجأ الجناة إلى صبغ تلك الأموال بمظهر الشرعية، بهدف دمجها في الاقتصاد الرسمي والإفلات من الرقابة، إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية حالت دون تحقيق أهدافهم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

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