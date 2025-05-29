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حوادث

النيابة تستمع لأقوال الشهود بواقعة حريق مول تجاري في التجمع

حريق، أرشيفية
حريق، أرشيفية

تستمع نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال شهود العيان في واقعة حريق نشب داخل مول تجاري بمنطقة التجمع الأول للوقوف على ملابسات الحريق.

وقال شاهد عيان بأقواله، إنه تفاجأ بالحريق منبعث من زر الكهرباء بداخل البدروم.. وعلى الفور أبلغ مديره الذي قام بالفعل بالاتصال بالنجدة والتي جاءت على الفور وسيطرت على الحريق.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع داخل بدروم المول التجاري.

حريق مول تجاري بالتجمع الأول 

وكانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل مول تجاري بشارع الدكتور أحمد عكاشة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وتمت عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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