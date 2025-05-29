مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط كميات من المخدرات والأسلحة بعدة محافظات

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط عدد من أخطر تجار السموم، فيما لقي 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة مصرعهم خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة قنا.

جهود قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات

أكدت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام" و"مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة"، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، قيام عناصر إجرامية شديدة الخطورة بتكوين بؤر تستهدف جلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها، فضلًا عن حيازتهم لأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، وذلك بنطاق عدة محافظات.

تبادل لإطلاق النار في قنا.. ومصرع 3 متهمين

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، تم استهداف تلك البؤر. وأسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحافظة قنا، تبين أنهم محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في قضايا "سلاح ناري، شروع في قتل، وتجارة المخدرات"، كما تبين أن أحدهم محكوم عليه بالإعدام في جناية قتل عمد.

وتمكنت القوات من ضبط باقي المتهمين، وعُثر بحوزتهم على 261 كجم من المواد المخدرة (حشيش، شابو)، 8 قطع سلاح ناري (3 بنادق آلية – 3 بنادق خرطوش – طبنجة – فرد خرطوش).

وتُقدَّر القيمة المالية للمضبوطات بـ41 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارٍ استكمال التحريات لضبط باقي المتورطين في تلك الشبكات الإجرامية.

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