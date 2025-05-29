وزير الإسكان: تخصيص 26 ورشة حرفية بمقابل الانتفاع بمنطقة خدمات حدائق العاصمة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تخصيص 26 ورشة حرفية بمسطح 20م² للورشة الواحدة بمنطقة الخدمات الرئيسية بالقطعة 2350 فدانا بمدينة حدائق العاصمة، بنظام مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص العمل والخدمات بالمدن الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، مواصلة الجهود المبذولة لتوفير مختلف الخدمات بالمدن الجديدة وإتاحة فرص العمل والفرص الاستثمارية، بجانب أهمية التواصل مع المواطنين بالمدن الجديدة لمناقشة مقترحاتهم ومطالبهم في إطار القواعد المنظمة.

وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، أن عملية التخصيص تمت من خلال قرعة علنية بمقر الجهاز، بحضور أعضاء اللجنة المختصة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلين عن مجلس الدولة، حيث تم الإعلان مسبقًا عن تفاصيل الحجز عبر الصفحة الرسمية لجهاز المدينة، وقد تقدم 43 مواطنًا بطلبات للحصول على الورش، وتم فحص الطلبات من قبل اللجنة المشكلة، والتي استبعدت 10 طلبات لمخالفة الشروط الواردة بكراسة الطرح.

وأُجريت القرعة بين 33 متقدمًا مؤهلًا، وأسفرت عن تخصيص 26 ورشة في أنشطة مختلفة، منها صيانة الهواتف المحمولة، إصلاح الدراجات الهوائية والدراجات البخارية، إنتاج الصابون السائل، صناعة الأحذية، المشغولات اليدوية، وغيرها من الأنشطة الخدمية والحرفية التي تلبي احتياجات السكان وتدعم المشروعات الصغيرة.

وأكد المهندس عمار مندور، أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية الجهاز لدعم المشروعات الصغيرة وتوفير الخدمات الأساسية داخل المدينة، بالإضافة إلى تمكين الشباب اقتصاديًا من خلال فرص عمل مباشرة ومستدامة.

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