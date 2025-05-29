تخريج أول دفعة من برنامج ماجستير العلوم في الإبداع والتغيير بجامعة الإسكندرية

احتفلت جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، وجامعة حمدان بن محمد الذكية بدولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، بتخريج أول دفعة من برنامج الماجستير المشترك في "إدارة الإبداع والتغيير"، والذي يتم تقديمه لأول مرة في مصر بالتعاون بين الجامعتين كدرجة علمية مشتركة وفق نموذج التعلم الذكي.

تخريج أول دفعة من برنامج ماجستير العلوم في إدارة الإبداع والتغيير

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام سعيد نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح شحاتة المشرف على مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، والدكتورة بشرى سالم نائب المشرف على مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، والدكتور مصطفى محمود نور الدين نائب رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية للتعاون الدولى، والدكتور أحمد محمد عنكيط نائب رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية للشئون الأكاديمية بالإنابة، والدكتور فهد محمد راشد السعدي نائب رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية لقطاع تطوير الدارسين.

وفى كلمته رحب الدكتور عبد العزيز قنصوة بوفد جامعة حمدان بن محمد، مثمنًا الجهود المشتركة لإقامة تعاون علمى وأكاديمي فريد من خلال برنامج "ماجستير العلوم في إدارة الإبداع والتغيير"، كدرجة علمية متخصصة لتأهيل القيادات الحالية والمستقبلية للتعامل مع المتغيرات العالمية ومواكبة التوجهات الوطنية، بالاعتماد على أسلوب تعليمي قائم على دمج التعليم التقليدي بالتعليم الالكتروني الذكى، مما يعد إضافة لبرامج الدراسات العليا التي تطرحها جامعة الإسكندرية، وباكورة تعاون مثمر مع "جامعة حمدان بن محمد الذكية" الرائدة فى مجال التعليم الذكي والتعلم عن بعد، وأكد رئيس الجامعة على استمرار التعاون بين الجانبين مستقبلًا، وتوسيع آفاق العمل المشترك ليشمل برامج جديدة فى العديد من المجالات الحديثة والمتطورة المرتبطة بعلوم المستقبل.

ومن جانبه أعرب الدكتور منصور العور، عن سعادته بتخرج أول دفعة للبرنامج المشترك بين الجامعتين، والذى يأتى تتويجًا للتعاون المعرفي والتعليمي بين اثنتين من أبرز الجامعات الرائدة في العالم العربي، مؤكدًا على أهمية البرنامج كونه يعد ضمانة حقيقية لتخريج رواد أعمال وقادة تغيير وصناع أمل وسفراء معرفة مؤهلين لاستشراف وصنع مستقبل أفضل، وبداية قوية لمسيرة التحول نحو تقديم البرامج الجامعية في العالم العربى التى تعد تجربة فريدة تتجاوز حدود التعليم التقليدي.

ويتم تقديمه وفق "نموذج التعليم الهجين" الذي أطلقتهُ جامعة حمدان بن محمد مؤخرًا، والذي يُعتبر النموذج التعليمي الأفضل من حيث الجمع بين منهجيات "التعليم المتزامن" و"التعليم غير المتزامن".

كما أعرب الدكتور العور عن سعادته بتقديم هذا البرنامج النوعي بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، والتي تُعتبر إحدى أعرق وأكبر الجامعات في جمهورية مصر العربية، مما يضفي قيمة عالية لإنجاز جامعة حمدان بن محمد الرائد الذي يترجم رؤية جامعته فى بناء شراكات استراتيجية فاعلة، وأكد تطلعه إلى توسيع نطاق الشراكة مع جامعة الإسكندرية لتشمل إطلاق برامج مشتركة جديدة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، وتبادل أعضاء الهيئة التدريسية، وبرامج رفع المهارات وإعادة التأهيل التي تلبي الاحتياجات المتجددة لمنطقتنا العربية والعالم، آملا أن يكون هذا البرنامج إضافة لبناء قدرات جديدة وفق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأعرب خريجو البرنامج عن فخرهم بالحصول على الدرجة الماجستير فى هذا البرنامج المتميز الذى أضاف لهم الكثير من الخبرات وفتح آفاق إبداعية لديهم بأساليب تعليمية مبتكرة مما ساعدهم في تطوير مسيرتهم الحياتية والمهنية مقدمين الشكر والتقدير لجامعة الإسكندرية وجامعة حمدان على المجهود المبذول لتهيئة الأجواء لتجربة تعليمية فريدة.

جدير بالذكر أنه تم فتح باب التسجيل والدراسة في "ماجستير العلوم في إدارة الإبداع والتغيير" اعتبارا من العام الجامعي 2020 /2021 وفق نموذج "التعليم الهجين"، واستهدف طلبة الدراسات العليا، ويتيح هذا البرنامج للدارسين المعرفة والمهارات المتخصصة عن كيفية التغلب على المقاومة في عملية التغيير وتحقيق أقصى قدر من التعلم والتفكير المتجدد للتنبؤ بتداعيات التغيير والتعامل معها، كما يهيئ الدارسين ويعدهم لخلق ثقافة الابتكار وتطوير استراتيجيات الابتكار وإدارة التغيير.

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