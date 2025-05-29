الخميس 29 مايو 2025
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حوادث

قرار جديد من النيابة بشأن العثور على جثة سيدة داخل منور ببولاق الدكرور

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

تباشر نيابة جنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثة سيدة أجنبية داخل منور أحد العقارات بمنطقة بولاق الدكرور، وذلك بعد ورود بلاغ إلى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة يفيد بالعثور على جثة داخل منور عقار سكني.

وانتقل رجال المباحث على الفور إلى مكان البلاغ، وبإجراء المعاينة والفحص، تبين أن الجثة لسيدة تحمل جنسية إحدى الدول العربية، وعثر عليها مصابة بعدة إصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

وأمرت النيابة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وتوقيتها، كما كلفت رجال المباحث بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

كما استمعت النيابة لأقوال شهود العيان، واطلعت على تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، والتي ساعدت في تحديد هوية المجني عليها.

ووجهت النيابة باستعجال تقرير الطب الشرعي، وتفريغ كامل تسجيلات الكاميرات، واستدعاء عدد من الجيران لسماع أقوالهم، مع التحفظ على أي أدوات أو متعلقات قد تساعد في كشف ملابسات الحادث.

 

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قسم شرطة بولاق الدكرور أمن الجيزة بولاق الدكرور

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