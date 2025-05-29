الخميس 29 مايو 2025
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أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تتابع ملفات الأحوزة العمرانية للمدن والقرى

وزيرة التنمية المحلية،
وزيرة التنمية المحلية، فيتو
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عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم الخميس، مع عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة لمتابعة عدد من الملفات الحيوية التي تهم المواطنين بالمحافظات.

المخططات الاستراتيجية للأحوزة العمرانية للمدن والقرى

وشهد اللقاء استعرض الموقف التنفيذي لاعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم أعمال البناء والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف والمساهمة في إحداث التنمية العمرانية.


كما تطرق الاجتماع إلى متابعة موقف بيان الحصر والاستدلال للقرى والعزب والنجوع لتدقيق وتحديث بيانات التنمية المحلية.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة الانتهاء إعداد الأحوزة العمرانية للقرى والعزب والمخططات التفصيلية والاستراتيجية للمدن والقري والتنسيق مع جهات الاختصاص المعنية ومراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين وتوفير حياة أفضل لهم.

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