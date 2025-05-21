الأربعاء 21 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود تحسين خدمات النظافة بمحافظتي القاهرة والجيزة

اجتماع وزيرة التنمية
اجتماع وزيرة التنمية المحلية مع الدكتور أنور النقيب

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مع الدكتور أنور النقيب استشاري هيئتي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة، وذلك بحضور المهندس علاء عبدالفتاح مساعد الوزيرة للتخطيط، وأحمد عاطف مدير وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة.

منال عوض: إزالة 1100 حالة تعدٍّ بالمحافظات خلال الموجة الـ26

منال عوض: رفع كفاءة 370 من القيادات والعاملين بالمحليات لمواكبة المتغيرات

وخلال الاجتماع تم استعراض الجهود الجارية لتحسين مستوى الخدمات  من جمع ونقل ورفع المخلفات وكنس ونظافة الشوارع على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة.

تعظيم كفاءة الإنفاق العام للهيئتين وحسن إدارة الموارد

كما شهد الاجتماع مناقشة الدراسات الخاصة بتقييم الوضع الحالي لهيئتي النظافة والتحميل بالمحافظتين والدراسات الخاصة بتعظيم كفاءة الإنفاق العام للهيئتين وحسن إدارة الموارد، والاستغلال الأمثل للأصول المتاحة وتطوير ورفع كفاءة الأداء؛ بما ينعكس بصورة ايجابية على أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم عنها وتوفير بيئة نظيفة وآمنة.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض، إلى حرص الحكومة على تحسين مستوى النظافة في جميع محافظتي القاهرة والجيزة وباقي محافظات الجمهورية، والعمل علي الرصد والمتابعة وتقييم الأداء المستمر لشركات القطاع الخاص العاملة علي أرض القاهرة والجيزة؛ بما يساهم في أداء أفضل خدمة للمواطنين لتحقيق رضاهم عن تلك الخدمة وجودة الحياة لهم.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بتحديث الدراسات والمقترحات الخاصة بتطوير ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات، وعقد اجتماع خلال الشهر الجاري لاستمرار المتابعة لهذا الملف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تجميل القاهرة تحسين مستوى النظافة تحسين مستوى الخدمات منال عوض وزيرة التنمية المحلية أحمد عاطف مدير وحدة المخلفات الصلبة

مواد متعلقة

وزيرة التنمية المحلية: إزالة 2271 حالة تعد متنوعة بالمحافظات

وزيرة التنمية المحلية تتابع ملف تطوير المجازر الحكومية بالمحافظات

الأكثر قراءة

تعليق مؤثر من راندا البحيري على انفصال أحمد السقا وزوجته مها الصغير

بدء طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه في سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

مرادف كلمة «الازورار» ومضاد «شحوبي»، أسئلة اللغة العربية تحير طلاب الثانوي

لتورطه في الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، بيل كلينتون يسير مذهولًا في شوارع كوريا (فيديو)

السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح 2025 في مشروع مستقبل مصر (بث مباشر)

أخبار مصر: انفصال أحمد السقا عن زوجته، تحرك حاسم في قضية نوال الدجوي، إسرائيل تستعد لضرب إيران، رابطة الأندية تتوعد بيراميدز

أحمد السقا عقب إعلانه الانفصال عن مها الصغير: "اتحملت كتير"

اليوم، السيسي يشهد موسم حصاد القمح ويتفقد مدينة مستقبل مصر الصناعية

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5268 جنيها

أسعار الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 21-5-2025

رغم اعتدال درجات الحرارة، تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الأربعاء، ما يحدث

تحدث لأول مرة، انخفاض أسعار جميع أنواع الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تحركات أوروبية للضغط على حكومة الاحتلال لوقف العدوان وإدخال المساعدات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أصاب الطلاب بالحيرة، تعرف على معنى الازورار من خواطر الشعراوي (فيديو)

هل ذكر ماء زمزم في القرآن الكريم؟

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم تحمل الزوج تكاليف حج زوجته

المزيد
الجريدة الرسمية