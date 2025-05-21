وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود تحسين خدمات النظافة بمحافظتي القاهرة والجيزة

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مع الدكتور أنور النقيب استشاري هيئتي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة، وذلك بحضور المهندس علاء عبدالفتاح مساعد الوزيرة للتخطيط، وأحمد عاطف مدير وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة.

وخلال الاجتماع تم استعراض الجهود الجارية لتحسين مستوى الخدمات من جمع ونقل ورفع المخلفات وكنس ونظافة الشوارع على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة.

تعظيم كفاءة الإنفاق العام للهيئتين وحسن إدارة الموارد

كما شهد الاجتماع مناقشة الدراسات الخاصة بتقييم الوضع الحالي لهيئتي النظافة والتحميل بالمحافظتين والدراسات الخاصة بتعظيم كفاءة الإنفاق العام للهيئتين وحسن إدارة الموارد، والاستغلال الأمثل للأصول المتاحة وتطوير ورفع كفاءة الأداء؛ بما ينعكس بصورة ايجابية على أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم عنها وتوفير بيئة نظيفة وآمنة.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض، إلى حرص الحكومة على تحسين مستوى النظافة في جميع محافظتي القاهرة والجيزة وباقي محافظات الجمهورية، والعمل علي الرصد والمتابعة وتقييم الأداء المستمر لشركات القطاع الخاص العاملة علي أرض القاهرة والجيزة؛ بما يساهم في أداء أفضل خدمة للمواطنين لتحقيق رضاهم عن تلك الخدمة وجودة الحياة لهم.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بتحديث الدراسات والمقترحات الخاصة بتطوير ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات، وعقد اجتماع خلال الشهر الجاري لاستمرار المتابعة لهذا الملف.

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