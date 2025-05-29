الخميس 29 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

شبكة HBO تقدم أبطال مسلسل The Last of Us للمنافسة على جوائز الإيمي

The Last of Us،
The Last of Us، فيتو

The Last of Us، أعلنت شبكة HBO، أنها ستقدم الممثل بيدرو باسكال، للمنافسة رسميا، على جوائز الإيمي القادمة في فئة أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي، عن أدائه في الموسم الثاني من مسلسل THE LAST OF US.

كما ستقدم HBO الممثلة إيزابيلا ميرسيد للمنافسة على جوائز الإيمي القادمة في فئة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي.

وحققت الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني، لمسلسل The Last Of Us، ما يقرب من 3.7 مليون مشاهدة، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 30% عن عدد مشاهدات الحلقة الأولى من الموسم ذاته.

وكانت الحلقة الأخيرة من الموسم الأول، حصلت على عدد مشاهدات بلغ 32 مليون مشاهدة، وهو ما يعني أن الموسم الثاني من مسلسل The Last Of Us، لم يحقق نجاحا يرتقي لنجاح الموسم الأول، خاصة مع الانتقادات الجماهيرية والنقدية، التي تعرض لها الموسم الثاني.

تجديد مسلسل The Last Of Us لموسم ثالث

وأعلنت شبكة HBO، رسميا تجديد مسلسلها الناجح  The Last Of Us، لموسم ثالث، وذلك قبل أيام من عرض الموسم الثاني.

وحصل الموسم الثاني لمسلسل The Last of Us، على تقييم 92%، بموقع التقييمات الأشهر Rotten Tomatoes.

Image

وكان  الممثل، بيدرو باسكال، أعلن عن انتهائه من تصوير جميع مشاهده في الموسم الثاني من The Last Of Us.

Image

وأكد باسكال، في تصريحات صحفية، أن الموسم الثاني من  The Last Of Us، يحمل مفاجآت كثيرة، وأحداثا مشوقة لن يتوقعها المشاهد.

مسلسل The Last of Us

تدور أحداث مسلسل The Last of Us، في عام 2023، تحديدًا بعد مرور 20 سنة على انهيار العالم بسبب وباء يحول الأشخاص إلى آكلي لحوم البشر، ويركز مسلسل The Last of Us على شخصية جويل، وهو أحد الناجين من هذا الانهيار، حيث يتم تكليف جويل بمهمة تهريب فتاة تُسمى إيلي خارج منطقة الحجر الصحي، حيث يخوض جويل عددًا من المغامرات الخطيرة أثناء تهريبه لإيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

The Last of Us نسلسل The Last of Us جوائز The Last of Us

مواد متعلقة

محادثات بين استديوهات مارفل وسارة سنوك للانضمام لعام الأبطال الخارقين

الأكثر قراءة

استشهاد اللواء حازم مشعل مساعد مدير الإدارة العامة للمرور دهسا أثناء تأدية عمله

التفاصيل الكاملة لطعن طالبة داخل مودرن أكاديمي في المعادي

مواعيد صلاة عيد الأضحى في المحافظات

تداول فيديوهات كاميرا مراقبة تكشف واقعة طرد أحمد الدجوي من جامعة أكتوبر قبل وفاته

انتهاء حرب غزة بعد شهرين وخروج سكانها منها، توفيق عكاشة يكشف الخطة

لاعب الزمالك يرفع راية العصيان

حقيقة وداع معلول للاعبي الأهلي وجمع متعلقاته من غرفة الملابس عقب مباراة حسم الدوري

الإحصاء: انخفاض نسبة المدخنين إلى 14.2% خلال 2023 - 2024

خدمات

المزيد

31.5 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس 29-5-2025 بالأسواق

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 29 مايو 2025 في الأسواق

مع بداية موسم الحج، سعر الريال السعودي صباح اليوم الخميس 29-5-2025

الذهب يستهل تعاملات الخميس على انخفاض، وهذا العيار يسجل 3960 جنيها

المزيد

انفوجراف

أرقام غير مسبوقة حققها لامين يامال في القرن 21 بالدوري الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد المشعر الحرام، موقعه وأهميته وسبب التسمية

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 29 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية