شبكة HBO تقدم أبطال مسلسل The Last of Us للمنافسة على جوائز الإيمي

The Last of Us ، أعلنت شبكة HBO، أنها ستقدم الممثل بيدرو باسكال، للمنافسة رسميا، على جوائز الإيمي القادمة في فئة أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي، عن أدائه في الموسم الثاني من مسلسل THE LAST OF US.

كما ستقدم HBO الممثلة إيزابيلا ميرسيد للمنافسة على جوائز الإيمي القادمة في فئة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي.

وحققت الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني، لمسلسل The Last Of Us، ما يقرب من 3.7 مليون مشاهدة، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 30% عن عدد مشاهدات الحلقة الأولى من الموسم ذاته.

وكانت الحلقة الأخيرة من الموسم الأول، حصلت على عدد مشاهدات بلغ 32 مليون مشاهدة، وهو ما يعني أن الموسم الثاني من مسلسل The Last Of Us، لم يحقق نجاحا يرتقي لنجاح الموسم الأول، خاصة مع الانتقادات الجماهيرية والنقدية، التي تعرض لها الموسم الثاني.

تجديد مسلسل The Last Of Us لموسم ثالث

وأعلنت شبكة HBO، رسميا تجديد مسلسلها الناجح The Last Of Us، لموسم ثالث، وذلك قبل أيام من عرض الموسم الثاني.

وحصل الموسم الثاني لمسلسل The Last of Us، على تقييم 92%، بموقع التقييمات الأشهر Rotten Tomatoes.

وكان الممثل، بيدرو باسكال، أعلن عن انتهائه من تصوير جميع مشاهده في الموسم الثاني من The Last Of Us.

وأكد باسكال، في تصريحات صحفية، أن الموسم الثاني من The Last Of Us، يحمل مفاجآت كثيرة، وأحداثا مشوقة لن يتوقعها المشاهد.

مسلسل The Last of Us

تدور أحداث مسلسل The Last of Us، في عام 2023، تحديدًا بعد مرور 20 سنة على انهيار العالم بسبب وباء يحول الأشخاص إلى آكلي لحوم البشر، ويركز مسلسل The Last of Us على شخصية جويل، وهو أحد الناجين من هذا الانهيار، حيث يتم تكليف جويل بمهمة تهريب فتاة تُسمى إيلي خارج منطقة الحجر الصحي، حيث يخوض جويل عددًا من المغامرات الخطيرة أثناء تهريبه لإيلي.

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