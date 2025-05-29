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سياسة

التنمية المحلية: 109 ملايين جنيه أجور بمشروع الموازنة الجديدة

لجنة الخطة بمجلس
لجنة الخطة بمجلس النواب، فيتو

بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة مشروع الموازنة  لديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

واستعرض اللواء محمد الشبراوي، مستشار وزيرة التنمية المحلية، مشروع موازنة الوزارة موضحا إن إجمالي المخصصات للوزارة في مشروع الموازنة للعام المالي 2025 /2026 بلغت 4.3 مليار جنيه، بزيادة عن العام المالي الجاري 525 مليون جنيه، منها زيادة 372 في الباب السادس فقط الخاص بالاستثمار.

وتابع مستشار وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الأجور مقدرة بـ 109 ملايين في الموازنة العامة الجديدة، والإيرادات المتوقعة 190 مليون جنيه.

َقال سعيد حلمي، ممثل الوزارة، إن إجمالي الاعتمادات المخصصة للباب السادس "الاستثمارات" معتمد له 3.4 مليار جنيه، منها 1.6 مليار جنيه خزانة عامة.

وتسائل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن رصيد الدفعات المقدمة لجميع المشروعات الواردة في الباب السادس، لافتا إلى أن هناك جهات تكون مسددة جزء من الدفعات المقدمة دون تنفيذ مشروعات على أرض الواقع، مطالبا، ببيان تفصيلي للدفعات المقدمة، للوقوف على المشروعات التي تم دفع دفعات مقدمة لها دون البدء في المشروعات.

وعلق حلمي، يوجد 740 مليونا للعام المالي 24 /25.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

كما تناقش اللجنة، مشروع الموازنة  لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وكذلك مشروع الموازنة لهيئة الأبنية التعليمية للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥، ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للأزهر الشريف مشيخة - تعليم) للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب 

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انتهت خلال اجتماعها أمس الأربعاء، من مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد،  لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

كما ناقشت مشروع الموازنة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وكذلك مشروع الموازنة لصندوق المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥، ومشروع الموازنة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

ديوان عام وزارة الاستثمار

وناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها الأسبوع الحالي، مشروع الموازنة لديوان عام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وأن الاجتماع الثاني في ذات اليوم، ستناقش اللجنة مشروع الموازنة لهيئة الرقابة المالية للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

الهيئة القومية للإنتاج الحربي

كما ناقشت مشروع الموازنة للهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وأن الاجتماع الرابع في ذات اليوم لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء الديوان عام وزارة العدل والجهات التابعة لها للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥. 

وأيضًا ناقشت مشروع الموازنة للمتحف المصري الكبير للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥، والاجتماع السادس مخصص لنظر ومناقشة مشروع الموازنة للهيئة القومية لسلامة الغذاء للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

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الاستثمار والتجارة الخارجية البرامج والأداء الدكتور فخرى الفقي الخطة والموازنة بمجلس النواب المجتمعات العمرانية الجديدة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

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