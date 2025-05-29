سجل هنا، أهداف ومزايا مبادرة "الرواد الرقميون"

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي آخر المُستجدات المُتعلقة بمبادرة "الرواد الرقميون"، خاصة ما يتعلق بالإجراءات التنفيذية للإلتحاق بالمبادرة، المُستهدف بدء العمل بها في شهر سبتمبر ٢٠٢٥، حيث تم استعراض ما تم من إجراءات في هذا الشأن، من إنشاء منصة للتسجيل للمبادرة، فضلًا عن الجهود الجارية للانتهاء من التجهيزات، تكنولوجيًا وهندسيًا، وتهيئة البنية التحتية اللازمة لتنفيذ المبادرة في الوقت المُحدد.

وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التسجيل في مبادرة "الرواد الرقميون" التي تقدَم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية وكبرى شركات التكنولوجيا.

مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وتستهدف المبادرة الشباب من سن 18 إلى 32 عامًا، من مختلف الخلفيات العلمية، لتطوير مهاراتهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها الحديثة، إلى جانب المهارات الشخصية والقيادية واللغوية بهدف تأهيلهم لسوق العمل.

وتتضمن المبادرة عدة برامج يختار منها المتدرب وقت التقديم، وتشمل برنامج الدبلوم المكثف، وبرنامج الدبلوم المتخصص، وبرنامج الماجستير المهني، وبرنامج ماجستير العلوم.

ويحصل المتدربون على عدة مزايا، منها تدريب ميداني وإقامة مجانية شاملة وشهادات معتمدة وفرص للمشاركة في فعاليات ومسابقات تكنولوجية مع جوائز للمتفوقين.

وجاءت أهداف المبادرة كالتالي:

إحداث نقلة نوعية للكوادر المدربة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمًا وكيفًا وزيادة معدلات توظيف الشباب وتعزيز الانتماء.

المساهمة في بناء مجتمع رقمي متكامل عبر تطوير القدرات التكنولوجية للشباب وتعزيز ثقافة الابتكار الرقمي ودعم تنافسية الكفاءات المصرية عالميًا.

تطوير المهارات التنافسية للشباب المصري من مختلف الشرائح العمرية والعلمية في أسواق العمل المحلية والعالمية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها الحديثة.

تنمية المهارات الشخصية والحياتية والقيادية للشباب تحقيقًا لمتطلبات القرن الواحد والعشرين

بناء الشخصية المصرية وتعزيز الانتماء من خلال الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية.

توسيع قاعدة الاستفادة من كافة مسارات تكنولوجيا المعلومات لتمكين الشباب من مختلف الأعمار حتى 32 عاما ومن مختلف الخلفيات العلمية.

تطوير مهارات الشباب القيادية واللغوية والتكنولوجية لتمكينهم ولتحقيق النجاح في مختلف بيئات العمل للمساهمة في تنمية المجتمع.

بناء شراكات طويلة الأجل مع الشركات الدولية والجامعات المتخصصة لإتاحة فرص بناء خبرات عالمية.

وجاءت مزايا مبادرة "الرواد الرقميون" كالتالي:

شهادة معتمدة مشتركة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية.

شهادات معتمدة لكافة المهارات التي يتم التدريب عليها.

شهادة الماجستير من إحدى الجامعات الأجنبية المرموقة لبرامج الماجستير.

توفير مسار تدريبي متكامل على مدار مدة التنفيذ ومكون من العديد من الأنشطة والفعاليات.

المشاركة في مسابقات تكنولوجية محلية وعالمية.

جوائز عينية للمتفوقين.

جوائز عينية للمتفوقين. التدريب الميداني للتأهيل لمستقبل عملي في مجالات تكنولوجيا حديثة.

إقامة مجانية بالكامل شاملة كافة الوجبات.

البرامج التدريبية

وتقدم المبادرة مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية المتنوعة التي تم تصميمها بعناية لتلبية احتياجات سوق العمل المتنوعة والمتغيرة. نهدف إلى تزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة اللازمة للتفوق في مجالاتهم المهنية المختلفة، مما يضمن لهم فرصًا واسعة في سوق العمل العملي. ابدأ رحلتك في عالم التكنولوجيا.. حيث يلتقي الشغف بالإبداع.

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