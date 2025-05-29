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خارج الحدود

دولة عربية تعلن وقف استقدام العمالة الأجنبية بدءا من اليوم

العمالة الوافدة للدول
العمالة الوافدة للدول العربية، فيتو

أصدرت وزارة العمل الأردنية قرارا بوقف باب استقدام العمالة غير الأردنية اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 2025/5/29.

 وقف باب الاستقدام جاء بعد فتحه لمدة 3 أشهر 

ومن جانبه، ذكر الناطق الإعلامي للوزارة الأردنية محمد الزيود أن قرار وقف باب الاستقدام جاء بعد فتحه لمدة 3 أشهر بهدف تلبية احتياجات أصحاب العمل في عدد من القطاعات الاقتصادية من العمالة غير الأردنية، مبينا أن الوزارة لن تفتح باب استقدام العمالة غير الأردنية مرة أخرى إلا بعد دراسة متأنية ووافية لسوق العمل.

اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل الذين يشغلون العمالة غير الأردنية المخالفة 

وبحسب التصريحات الأردنية، فإن الوزارة ستواصل حملاتها التفتيشية التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام في كافة محافظات المملكة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل الذين يشغلون هذه العمالة.

ونبهت التصريحات أن الحملات التفتيشية تهدف أيضا إلى التأكد من أن العمالة غير الأردنية التي استقدمتها منشآت القطاع الخاص في مختلف القطاعات تعمل لديها فعليا.

اتخاذ إجراءات مشددة بحق المنشأة التي ثبت أن العمالة غير الأردنية

وشدد المتحدث باسم الوزارة الأردنية على أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة بحق المنشأة التي ثبت أن العمالة غير الأردنية التي استقدمتها لا تعمل لديها ومن هذه الإجراءات وقف استقدام واستخدام العمالة للمنشأة المخالفة وعدم تجديد تصاريح العمل الصادرة على اسمها.

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