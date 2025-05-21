الأربعاء 21 مايو 2025
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أخبار مصر

وزارة العمل: توفير فرص عمل جديدة في الأردن

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو
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أعلنت وزارة العمل اليوم الأربعاء عن توفير فُرص عمل بالأردن بقطاع تصريح العمل الحر على مهن ( عامل مياومة بمشارع اسكانية، وعامل مياومة إنشاءات، وعامل مياومة تحميل وتنزيل، وعامل مياومة زراعي).

رابط التقديم للوظائف 

واكدت وزارة العمل أن الدخول على الرابط التالي لمن يرغب هنا وتقديم البيانات المطلوبة،وذلك من اليوم الأربعاء 21-5-2026،ولمدة 5 أيام.

وتأتي هذه الفرص الجديدة في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بتوفير فرص عمل في الخارج بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

شروط التقديم للوظائف 

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن الشروط المطلوبة في هذه الفرص: السن من 20 عام إلى 50 عام، واللياقة البدينة والصحية، وخبرة كافية بمجال العمل المطلوب، وأن يكون خاليًا من فيرس c، وألا يكون المتقدم سبق تسفيره من الأردن، ولم يمض على التسفير 5 سنوات، وألا يكون غادر" المملكة" خلال الفترة من 31-5-2020،حتى 31-5-2021.

كما تشمل الشروط: القدرة على سداد رسوم تصريح العمل الحر وهي: 800 دينار رسوم تصريح العمل، و100 دينار رسوم لصالح الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، و85 دينار رسوم الفحص الطبي، و250 دولار يتم تسديدهم عند دخول الأردن، بالإضافة إلى تحمل العامل مبلغ 400 دينار اشتراك الضمان الاجتماعي.

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