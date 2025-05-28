نائب وزير الصحة يشيد بأداء مستشفيات قنا ويحدد مهلة لتلافي السلبيات

تفقد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، عددا من المنشآت الطبية بمحافظة قنا، تزامنًا مع تنفيذ مرور مركزي مجمع من قطاعي الطب الوقائي والرعاية الأولية، بالإضافة إلى 90 مشرف مركزي من جميع إدارات قطاعي الطب الوقائي والصحة العامة والرعاية الأولية.



تقديم الخدمات الصحية على الوجه الأمثل

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بالارتقاء بالمنظومة الصحية والمتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية بالمحافظات، والوقوف على تحديات العمل والحرص على تقديم الخدمات الصحية على الوجه الأمثل وتنفيذ الإجراءات التصحيحية ومتابعتها.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير استهل جولته بزيارة مستشفى قنا العام، وتفقد أقسام ( الاستقبال والطوارئ الأشعة وبنك الدم، والمعمل، والأقسام الداخلية والرعاية المركزة ورعاية الأطفال)، وأوصى بإعادة تدريب العاملين وتسجيل الاحصائيات بشكل صحيح، وتبين وجود أجهزة غير مستغلة وأوصى باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من جميع الأجهزة والإمكانات المتوفرة بالمعمل، ووجه بإعادة تقييم الحالات المتواجدة بقسم رعاية الأطفال حيث تبين وجود قصور من بعض الأطباء في متابعة الحالات المرضية للمرضى المحجوزين بالأقسام الداخلية وقسم رعاية الأطفال، وأثنى على أداء الفريق الطبي بوحدة الأطفال المبتسرين، ووحدة المناظير.

وتابع أن نائب الوزير استكمل جولته بزيارة مستشفى قفط التخصصي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتفقد أقسام (الاستقبال والطوارئ، والأشعة، ومركز علاج المعقورين، والرعاية المركزة، وتأكد من توافر الادوية والمستلزمات، واطمئن على سير العمل بالأقسام الداخلية واستمع للمرضى المحجوزين ومدى رضاهم عن الخدمة الطبية، وأثنى نائب الوزير على مستوى أداء الفريق الطبي بالمستشفى وتفقد كذلك سكن الأطباء وجاهزيته وأوصى بصرف مكافأة شهر للفريق الطبي.



وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الجولة تتضمنت زيارة عيادة سيدي عبدالرحيم الشاملة للتأمين الصحي بقنا حيث تفقد العيادات الخارجية والصيدلية، واستمع الى شكاوى المواطنين فيما يخص نقص الأدوية، وعلى الفور وجه بالاستجابة لشكاوى المواطنين وأكد على أهمية الإعلان عن مواعيد العمل بالعيادات، وتوفير مسئولين لخدمة المواطنين للتيسير عليهم وتوفير الأدوية اللازمة لهم.

وأضاف أن "قنديل" قام بزيارة الادارة الصحية بقنا حيث تفقد وحدة طب الأسرة بجزيرة دندرة حيث تفقد (عيادة طب الأسرة، وعيادة الأسنان، وأعمال التطعيمات وصحة البيئة) ووجه بتنشيط التردد على العيادة وزيادة تداخلات الأسنان، كما زار وحدة طب الأسرة بالترامسة التابعة لإدارة قنا الصحية، وتفقد (غرفة الطوارئ، وعيادات طب الأسرة والأسنان والصيدلية، وملفات طب الأسرة، والمعمل)، واطمئن على توافر الأدوية والمستلزمات، وتبين وجود عجز ببعض الأدوية ووجه على الفور بتوفير الأدوية وطلب الأدوية قبل نفاذها بفترة مناسبة.

كما وجه نائب الوزير بتحقيق المستهدف واستكمال الملفات، ومتابعة الأطفال والحوامل وأكد على أهمية المتابعة المستمرة ومجازاة المسئولين عن المتابعة لضعف الأداء كما تفقد أعمال مكتب الصحة ووجه بإعادة تدريب المسئول عن تسجيل المواليد والوفيات، واطمئن على تحقيق المستهدف من التطعيمات بنسبة 100% وتبين ضعف الإشراف بإدارة قنا الصحية.



وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الدكتور عمرو قنديل توجه لزيارة وحدة طب أسرة الصبريات التابعة لإدارة دشنا الصحية، وتفقد عيادات طب الأسرة والأسنان والأطفال وتنظيم الأسرة، وأعمال المبادرات الصحية ووجه بتكليف أطباء نسا للعمل بالوحدة وعمل جدول وإعلام المواطنين بالمواعيد والتوجيه باستخدام وسائل تنظيم الأسرة الأكثر فاعلية.

غرفة التطعيمات وتبين وجود بعض الأطفال لم يتم تطعيمهم بالجرعة التنشيطية

وأكد نائب الوزير على توفير جميع الكواشف وضرورة متابعة الحالات المكتشفة وتفقد غرفة التطعيمات وتبين وجود بعض الأطفال لم يتم تطعيمهم بالجرعة التنشيطية ووجه بإرسال المختصين لتطعيم الأطفال المتغيبين عن التطعيم، وأكد على ضرورة تغطية المستهدف من التطعيمات بنسبة 100%، كما شدد على ضرورة تفعيل الدور الإشرافي والمتابعة المستمرة حيث تبين ضعف الإشراف بإدارة دشنا الصحية.

واختتم نائب الوزير زيارته لمحافظة قنا بعقد اجتماعين لمديري المستشفيات ومديري الإدارات الصحية، بحضور الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، الدكتور محمد يوسف مدير مديرية الشئون الصحية بقنا ورؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم والفريق الاشرافي بالوزارة والمديرية.

أوصى خلال الاجتماع بمجازاة رئيس قسم العمليات ومشرفة التمريض بقسم العمليات ورئيس قسم رعاية الأطفال حديثي الولادة بمستشفى نقادة المركزي، ورئيس قسم رعاية الأطفال حديثي الولادة بكل من مستشفى أبوتشت المركزي، ونجع حمادي المركزي، بخصم شهر من الحافز لعدم الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، ومنحهم شهرا واحدا لتلافي جميع السلبيات واعادة التقييم مرة أخرى.

وفيما يخص الرعاية الأولية تبين وجود قصور في الاشراف والمتابعة، أوصى بمجازاة كل من مديري رعاية الأمومة والطفولة بإدارات قنا ودشنا والوقف، بخصم شهر من الحافز وكذلك خصم شهر من مدير قسم الأسنان بإدارة دشنا.

مكافأة شهر لكل من مسئول الرصد البيئي بالمديرية ومسئول البلهارسيا

وأوصى نائب الوزير بمكافأة لكل من مسئولي مكافحة العدوى بمستشفيات قنا العام وحميات قنا، نظرا لالتزامهم بإجراءات مكافحة العدوى، وأيضا مكافأة شهر لكل من مسئول الرصد البيئي بالمديرية ومسئول البلهارسيا، وبمكافأة شهرين لمراجعين معمل دشنا، نظرا لتميزهم في أداء مهام عملهم، كما وجه بمنح مهلة شهر لمدير الرعاية الأساسية بالمديرية ومدير رعاية الأمومة والطفولة ومدير الوقائي بالمديرية لتلافي السلبيات وإعادة التقييم.

وشدد الدكتور عمرو قنديل على تنفيذ توصيات الإجتماع وتلافي السلبيات التي تم عرضها خلال الاجتماع والإشراف والمتابعة المستمرة لتقديم الخدمات الطبية مع اعادة ارسال فريق مركزي من الوزارة بعد شهر لإعادة التقييم، والتأكد من تنفيذ التوصيات، مؤكدا حرص الوزارة على تيسير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتواصل مع المواطنين وتذليل الصعاب لهم والإستماع إلى آرائهم وتقديم الخدمة الطبية بجودة عالية.

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