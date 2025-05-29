الخميس 29 مايو 2025
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أخبار مصر

وزير الري يتابع حالة المنظومة المائية بالإسكندرية والبحيرة

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والرى
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عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمتابعة حالة المنظومة المائية بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة (خاصة بزمام ترعتي الحمام والنصر)، وموقف توفير احتياجات مياه الري والشرب بالمحافظة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية.

ووجه الدكتور سويلم بقيام أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع الزمامات المخالفة على ترعتي النصر والحمام، وإزالة فتحات الرى المخالفة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومصادرة آلات الرفع المخالفة بالتنسيق مع أجهزة المحليات، مع مراعاة توفير المناسيب والتصرفات المائية اللازمة للأراضي الزراعية (المقررة الري) على الترعتين، وأيضًا توفير التصرفات الكافية لمحطة مياه شرب جنوب العلمين الواقعة بنهاية ترعة الحمام.

استخدام نظم الري الحديث 

كما وجه لأجهزة الري بمتابعة التزام الأراضي الرملية بزمام ترعتى النصر والحمام بإستخدام نظم الري الحديث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين القائمين بالري باستخدام الري بالغمر، مع قيام إدارات التوجيه المائي بالمنطقة والتابعة لقطاع تطوير الري بتشجيع المزارعين على التحول لاستخدام نظم الري الحديث وعرض التجارب الناجحة في نفس المنطقة للمزارعين الذين تحولوا بالفعل للري الحديث وعرض ما تحقق من تحسن واضح في الإنتاجية المحصولية وتحسن جودة المحاصيل على المزارعين لتشجيعهم على هذا التحول.

توفير كافة الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي

كما وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية والإدارة المركزية للموارد المائية والري بالبحيرة والإدارات العامة لري البحيرة وغرب البحيرة والنوبارية والنصر بمواصلة إجراءات تحسين حالة الري بنطاق المحافظة مثل تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية لضمان توفير كافة الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي الحالي، والتعامل الفوري والمرن مع أي احتياجات مائية إضافية لاستخدامات الشرب أو الري حال حدوث موجات الحرارة العالية، واستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الإلتزام بالمناوبات على كل ترعة بالتنسيق مع إدارة الري ومتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقي الخصوصية.

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