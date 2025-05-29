أرقام ذهبية في تتويج الأهلي بالدرع الـ45.. هؤلاء اللاعبون صنعوا الفارق مع الأحمر.. ربيعة يتصدر قائمة الأكثر تتويجا.. وكولر يسجل بصمته رغم الرحيل

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس رسميا ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 45 في تاريخه بعد الفوز على نظيره فاركو في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الختامية من منافسات الدوري الممتاز.

وحقق النادي الأهلي رقما مميزا يضاف لسجلات الأرقام المميزة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ45 في تاريخه.

قائمة الأكثر تتويجا بالدوري من جيل الأهلي الحالي

واصل رامي ربيعة، مدافع الأهلي، كتابة اسمه بين أساطير القلعة الحمراء، بعدما أصبح أكثر لاعبي الأهلي من الجيل الحالي تتويجًا بلقب الدوري المصري الممتاز، عقب تتويج الفريق باللقب رقم 45 في تاريخه.

ويتصدر ربيعة القائمة برصيد 10 بطولات دوري، وخلفه الثلاثي محمد الشناوي، عمرو السولية، ومحمد هاني، حيث يمتلك كل منهم 8 ألقاب دوري بقميص الأهلي.

كما يواصل الظهير الأيسر التونسي علي معلول حضوره القوي ضمن قائمة الأكثر تتويجًا، بعدما رفع رصيده إلى 7 ألقاب دوري منذ انضمامه للنادي في 2016، كما يبرز اسم أكرم توفيق في قائمة أكثر لاعبي الجيل الحالي تتويجا بالدوري مع الأهلي، برصيد 6 بطولات.

البطولة 155 للأهلي

ورفع النادي الأهلي رصيد بطولاته إلى الرقم 155 بعد الفوز ببطولة الدوري للمرة 45 في تاريخه، وجاءت بطولات الأهلي على النحو التالي:

بطولة الدوري العام 45 مرة.

- بطولة كأس مصر 39 مرة.

- بطولة كأس السلطان حسين 7 مرات.

- دوري القاهرة 16 مرة.

- كأس السوبر المصري 15 مرة.

- كأس الجمهورية العربية المتحدة مرة واحدة.

- كأس الاتحاد المصري لكرة القدم مرة واحدة.

- بطولة دوري أبطال أفريقيا 12 مرة.

- بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 4 مرات.

- كأس الكونفيدرالية مرة واحدة.

- الكأس الأفرو آسيوية مرة واحدة.

- كأس السوبر الأفريقي 8 مرات.

- كأس أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا مرة واحدة.

- البطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة.

- البطولة العربية لأبطال الكؤوس مرة واحدة.

- كأس النخبة العربية مرتين.

نجوم الأهلي يصنعون الفارق في رحلة التتويج باللقب الـ45

وكان لأداء اللاعبين دور محوري في اعتلاء الأهلي صدارة جدول الترتيب والتتويج باللقب، حيث برزت أسماء كثيرة قدّمت لحظات استثنائية في بطولة "دوري نايل"، وساهمت في قيادة الفريق نحو منصة التتويج والظفر بلقب المحلي.

إمام عاشور

ويعد إمام عاشور أكثر لاعب تأثيرًا مع الأهلي في رحلة التتويج بالدوري 45، نظرًا للمستويات الكبيرة والمميزة التي قدمها مع الفريق خلال منافسات البطولة، والذي جعلته يتصدر قائمة هدافي الفريق برصيد 13 هدفًا.

وسام أبو علي

النجم الفلسطيني وسام أبو علي، أحد أبرز لاعبي الأهلي مساهمة في تحقيق لقب الدوري للمرة 45، بالرغم من تراجع مستواه في بعض فترات الموسم، إلى أنه عاد لمستواه المعهود في الأمتار الأخيرة من بطولة الدوري، وأمطر شباك المنافسين بأهدافه الحاسمة، والذي يعد أهمها هدفه أمام البنك الأهلي في اللحظات الأخيرة من المباراة الذي منح الأحمر 3 نقاط ثمينة للغاية وأخيرًا سوبر هاتريك أمام فاركو.

ياسر إبراهيم

ياسر إبراهيم، يعتبره جماهير الأهلي عنصرًا رئيسيًّا في تحقيق لقب الدوري للمرة الـ 45 مما جعل الكثير منهم في يطلقون على هذا الدوري “دوري ياسر إبراهيم” نظرًا للحظات الحاسمة التي ظهر فيها اللاعب خلال منافسات الدوري والذي أبرزها لقطته الشهرة وهو ينقذ هدفًا محققًا من على خط المرمى أمام سيراميكا كليوباترا، واللقطة الأخرى خلال تقدمه لمنطقة جزاء البنك الأهلي برغم من كونه مدافعًا لصناعة هدف وسام أبو علي في اللحظات الأخيرة من المباراة الذي منح الأحمر 3 نقاط حاسمة.

أحمد رضا

أحمد رضا الذي انضم لصفوف الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الماضية، كان له دور فعال في حصد فوز الأهلي ببطولة الدوري.

رضا كان له واحد من أهم أهداف الأهلي هذا الموسم والذي كان في شباك بيراميدز في اللحظات الاخيرة، وبرغم أن وقت الهدف اقتصرت أهميته عند الجماهير على أنه هدف تعادل في الدقيقة الأخيرة أمام المنافس على بطولة الدوري، إلا أن بعد مرور الوقت اكتشفت جماهير الأهلي أن أهمية هذا الهدف في حسم اللقب الـ 45.

جراديشار

اللاعب الذي انضم للأهلي في يناير الماضي والذي ظهرت بصمته منذ لمسته الأولى مع الأهلي، ساهم بشكل قوي في رحلة تتويج الأحمر بلقب الدوري بعدما نجح في أن يكون ثالث هدف الفريق برصيد 5 أهداف، وثاني أكثر لاعبي الفريق صناعة للأهداف برصيد 5 أهداف.

طاهر محمد طاهر

طاهر محمد طاهر، قدم مع الأهلي مستويات مميزة خلال هذا الموسم، وساهم بشكل كبير في رحلة تتويج الأهلي ببطولة الدوري بسبب أدائه المميز على مدار الموسم.

كيف ساهم مارسيل كولر في تتويج الأهلي بالدوري الـ45

وساهم السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي في رحلة تتويج الأحمر ببطولة الدوري الممتاز للمرة الـ 45، وذلك قبل رحيله عن الفريق وتولي عماد النحاس المهمة الفنية.

كانت مساهمة كولر في تتويج الأهلي بالدوري الـ45، عن طريق قيادة الفريق في 19 مباراة، نجح خلالهم في تحقيق الفوز في 11 مباراة، وتعادل 7 لقاءات، وتلقى الهزيمة مرة وحيدة اعتباريا بعد اعتبار الأهلي منسحبا أمام الزمالك في لقاء القمة.

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