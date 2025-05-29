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رياضة

مباراة تحصيل حاصل، زد يواجه سموحة في ختام الدوري

زد،فيتو
زد،فيتو

الدوري المصري، يلتقى فريق زد، اليوم الخميس، مع نظيره سموحة على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مرحلة تفادي الهبوط في بطولة الدورى "دورى nile".

موعد مباراة زد وسموحة بالدوري 

ومن المقرر أن تقام مباراة زد أمام سموحة في الثامنة مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة التاسعة بالدوري.

ويخوض فريق زد المباراة تحت شعار تحصيل حاصل، خاصة أنه يحتل المركز الأول في جدول الهبوط برصيد 31 نقطة وضمن البقاء في مركزه في المواجهة الأخيرة له بالدورى هذا الموسم.

على الجانب الآخر، يحتل سموحة المركز السابع برصيد 24 نقطة.

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الدوري المصري زد أمام سموحة زد وسموحة مباراة زد وسموحة

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