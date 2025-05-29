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دين ودنيا

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

الدكتور رمضان البيه،
الدكتور رمضان البيه، فيتو

يواصل فضيلة الشيخ رمضان البيه الكاتب والمفكر الإسلامي، في سلسلة الحلقات الجديدة الحديث عن أحكام فريضة الحج، وذلك في إطار برنامج “دين حياة” الذي يقوم على التذكير بمنهج الإسلام وهدي سيد الأنام محمد، صلى الله عليه وآله وسلم.

ويواصل الحديث في حلقة اليوم عن أحوال أهل الله في التلبية.

وأشار إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- قال في حديثه: "بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت" رواه البخاري ومسلم.

وأضاف “البيه” لـ"فيتو" أن الأركان هي القواعد والأسس التي بني عليها الإسلام أي بدونها لا يوجد إسلام، لافتا إلى أن كل ما فرصة المولى عز وجل وكل ما جعله حدًا او حكمًا، فليس لله تعالى في كل ذلك أدنى علة لأن الحق سبحانه قائم وغني بذاته ولا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين.

وأوضح أن الأوامر الإلهية جميعًا هي فضلً من الله تعالى وتكرم على خلقه، حيث دعانا ليتكرم ويتفضل علينا ويفتح لنا باب المعرفة به عز وجل وهي أسمى ما في الحياة.

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أحكام فريضة الحج البخاري ومسلم الشيخ رمضان البيه برنامج “دين حياة” صلى الله عليه وآله وسلم منهج الاسلام

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