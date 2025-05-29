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حوادث

التحريات: مروحة سقف وراء حريق شقة في المرج

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

أمرت نيابة المرج بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية نشب بها حريق في أحد العقارات بـمنطقة المرج، دون وقوع أي إصابات لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحريات أن ماسا كهربائيا من “مروحة السقف” وراء اندلاع النيران حيث تفحمت جميع محتويات الشقة.

حريق شقة بالمرج

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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