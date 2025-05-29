الخميس 29 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انطلاق امتحان القرآن الكريم لطلاب "العلمي" بالثانوية الأزهرية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، فيتو
ads

بدأ طلاب القسم العلمي للثانوية الأزهرية منذ قليل امتحان مادة القرآن الكريم في أول أيام امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية والتي تنطلق اليوم الخميس في كافة محافظات الجمهورية، حيث من المقرر أن يؤدي الطلاب امتحان مادة الحديث في اللجنة الثانية.

ويحرص الأزهر الشريف سنويًا على تطوير منظومة الامتحانات، بما يضمن توفير بيئة تربوية آمنة ومحفزة، تلتزم بأعلى معايير العدالة والانضباط. وقد روعي في إعداد الامتحانات أن تكون متنوعة وشاملة، تقيس مهارات الفهم والتحليل والاستيعاب، وتبتعد عن النمط التقليدي القائم على الحفظ فقط.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2025 

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية.وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى يوم الأربعاء الموافق 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى يوم الخميس الموافق 10 يوليو.

تعليمات امتحانات الثانوية الأزهرية 

وأكد  الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن قطاع المعاهد الأزهرية حريص على تهيئة الأجواء المناسبة داخل اللجان، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب والطالبات، بما يضمن أداءهم للامتحانات في بيئة يسودها الانضباط والهدوء.

وأشار  إلى أن الامتحانات تم إعدادها وفق معايير دقيقة تراعي التنوع في الأسئلة، وتهدف إلى قياس مستويات الفهم والاستيعاب، وليس الحفظ فقط. كما دعا أبنائه الطلاب والطالبات إلى التحلي بالثقة والجدية، مؤكدًا أن الاجتهاد والانضباط هما مفتاحا النجاح، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والسداد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأزهر الشريف الثانوية الأزهرية 2025 الشهادة الثانوية الأزهرية 2025 امتحان مادة القران الكريم امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية امتحانات الشهادة الثانوية امتحانات الثانوية الأزهرية

مواد متعلقة

انطلاق مارثون امتحانات الثانوية الأزهرية غدًا، 577 لجنة تستوعب 173 ألف طالب وطالبة، قياسات مستوى الفهم والبعد عن الحفظ أبرز معايير الأسئلة، ورسالة خاصة من رئيس القطاع للطلاب

غدًا، انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية في الإسماعيلية

قبل انطلاقها غدًا، تعرف على النظام الجديد لامتحانات الثانوية الأزهرية

لطلاب الثانوية الأزهرية 2025، جدول مراجعات ليلة الامتحان

الأكثر قراءة

أخبار مصر: مصير عماد النحاس مع الأهلي، الزمالك يتلقى ضربة موجعة من فيفا، محكمة تجمد "رسوم ترامب"، قفزة غير متوقعة للذهب

200 ألف جنيه لأسر المتوفين، العمل تعلن تعويضات ضحايا حادث المنوفية

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 29 مايو 2025

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 7 أصناف منها الليمون وانخفاض كبير في البامية وورق العنب

لسانك حصانك، تعليم المنوفية تحذر طلاب الشهادة الإعدادية من التجاوز مع المراقبين (فيديو)

إقبال كثيف على سوق المناشي لشراء أضاحي العيد والأسعار ترتفع 15 جنيهًا للكيلو (فيديو وصور)

عمر خورشيد، ملك الجيتار الذي وصفه كارتر بـ"العبقري" وتسبب السادات في وضعه بالقائمة السوداء عربيا

ترامب يهاجم مراسلة "سي إن بي سي" ويصف سؤالها بـ"المقزز" (فيديو)

خدمات

المزيد

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار الذهب تواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 28-5-2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم 28 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

امتحانات الدبلومات الفنية 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد المشعر الحرام، موقعه وأهميته وسبب التسمية

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 29 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية