حالة الطرق اليوم، كثافة مرورية بالطريق الدائري ومحور صلاح سالم وكوبرى أكتوبر

شهدت معظم شوارع وميادين القاهرة والجيزة سيولة مرورية ملحوظة، اليوم الخميس، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، مع انتشار مكثف لرجال المرور لتنظيم حركة السير.



مناطق الكثافات المرورية اليوم الخميس

وظهرت كثافات مرورية بالطريق الدائري في منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم إلى القاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك للقادم من المنيب في اتجاه الأوتوستراد والتجمع الخامس، وأيضًا في الاتجاه العكسي للقادم من المعادي نحو الجيزة.

أما محور صلاح سالم: تباطؤ في حركة المركبات، خاصة في المنطقة الممتدة من نفق المرغني حتى نفق الأزهر، كذل شارع الطيران وعباس العقاد كثافات مرورية قرب الجهاز المركزي للمحاسبات.

وشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية في الاتجاهين بين الجيزة ووسط البلد.

ورصدت المتابعة الميدانية مناطق أخرى تشهد كثافات من بينها شارع رمسيس وتباطؤ في حركة السيارات وصولًا إلى غمرة والعباسية، ومحور النصر: كثافات مرورية وصولًا إلى المنصة، شارع عباس العقاد والطيران: كثافات متحركة وصولًا إلى الطريق الدائري.

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