مودرن سبورت يصطدم بطلائع الجيش في ختام الدوري

الدوري المصري، يواجه فريق طلائع الجيش في مواجهة قوية أمام مودرن سبورت على استاد جهاز الرياضة العسكرى، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مرحلة تفادي الهبوط في بطولة الدورى.

موعد مباراة طلائع الجيش ومودرن سبورت

ومن المقرر أن تقام مباراة طلائع الجيش ومودرن سبورت في الثامنة من مساء اليوم الخميس، بالدوري.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثالث بجدول المنافسة على الهبوط في الدوري برصيد 28 نقطة فيما يحتل المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

وقررت رابطة الأندية بعد اتفاق الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم الجاري وصعود 3 من دوري المحترفين على أن يهبط 4 فرق الموسم المقبل.

واستفاد من القرار 6 أندية والذى يأتى فى مقدمتها الإسماعيلى وغزل المحلة القابعان فى مركزى الهبوط فى جدول الدورى الآن، بجانب مودرن سبورت وسموحة والاتحاد السكندرى وإنبى بدرجة أقل لأنهم يحتاجون للفوز للهروب من الهبوط قبل جولتين من النهاية.

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