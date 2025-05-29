مجموعة "تحديد الهبوط"، الإسماعيلي يواجه غزل المحلة اليوم بالدوري

الدوري المصري، يلتقي فريق الإسماعيلى، اليوم الخميس، أمام غزل المحلة على ستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من “تحديد الهبوط” بالدوري المصري.

موعد مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة في الدوري المصري

ويحل الإسماعيلي ضيفًا على غزل المحلة، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة التاسعة وذلك في تمام الثامنة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

وتوفر القناة الفضائية المصرية، فرصة مشاهدة مباراة الإسماعيلي ضد غزل المحلة، حصريًا عن طريق شاشة قناة “On Time Sport HD1”.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن في مجموعة “تحديد الهبوط” برصيد 22 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن غزل المحلة الذي يحتل المركز التاسع والأخير بنفس عدد الرصيد من النقاط.

فيما قررت الرابطة بعد اتفاق الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم الجاري، وصعود 3 من دوري المحترفين على أن يهبط 4 فرق الموسم المقبل.

وصوتت النسبة الأكبر من أندية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم على إلغاء الهبوط، وهو قرار سيكون نادي الإسماعيلي أكبر المستفيدين منه نظرا لكونه يحتل المركز الأخير في مجموعة الهبوط.

وكان الإسماعيلي قد تقدم بطلب حول ضرورة إلغاء الهبوط في الموسم الحالي نظرًا للظروف الصعبة والاستثنائية التي تحيط بالنادي، حيث أكد رئيس النادي نصر أبو الحسن خلال اجتماع رابطة الأندية أن الأندية الجماهيرية تواجه تحديات غير مسبوقة تهدد وجودها وتاريخها؛ ما يفرض الحاجة إلى قرارات استثنائية عادلة.

وضمن فريق الإسماعيلى الحصول على مليون و500 ألف جنيه قيمة جائزة المركز الرابع بعد الصعود إلى نصف نهائي البطولة، فيما يحصل البطل على 10 ملايين جنيه، بينما يحصل الوصيف على 4 ملايين جنيه، في حين يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلي نظيره سيراميكا على استاد الإسماعيلية الساعة الثامنة مساءً الأربعاء 4 يونيو المقبل فى نصف نهائى كأس عاصمة مصر، وفي نفس الموعد ستقام مباراة البنك الأهلي وإنبي على استاد القاهرة الدولي.

أما عن مباريات الإياب، فستقام يوم الأحد الموافق 8 يونيو، حيث يواجه فريق سيراميكا نظيره الإسماعيلي على ملعب استاد المقاولون العرب، وفريق إنبي سيواجه البنك الأهلي على استاد بتروسبورت، وذلك في تمام الثامنة مساءً.

كما تقرر إقامة المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 12 يونيو 2025، في تمام الثامنة مساءً، على أن يتم تحديد الملعب المستضيف لاحقًا.

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