تنفيذ 14 ألف شقة بالإسكان الأخضر باستثمارات 11 مليار جنيه

كشف المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ اكتوبر الجديدة عن تنفيذ عدد "٥٩٩" عمارة سكنية بإجمالي "١٤٣٧٦" وحدة سكنية بتكلفة تبلغ الـ١١ مليار جنيه، بمشروع الإسكان الأخضر بالمدينة.

وشدد عبد المقصود، على تكثيف معدلات الأعمال والالتزام بالبرامج الزمنية للمشروع مع تطبيق أقصى معايير ضبط الجودة والمواصفات الهندسية المتبعة.

كما تابع رئيس الجهاز تقدم الأعمال بمشروع الإسكان المتوسط "ديارنا" والجاري تنفيذ المرحلة الاولى منه باجمالي عدد "٤٩٤" وحدة سكنية بإجمالي تكلفة تصل إلى ٥٠٠ مليون جنيها.

وفي ذات السياق، عقد المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز اجتماعًا موسعًا مع الإدارات التنفيذية وجهات الإشراف لمتابعة موقف تنفيذ المباني الخدمية، وأعمال المرافق بالإسكان الأخضر، ومتابعة موقف تنفيذ المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، مشددًا على وضع خطط زمنية مكثفة لبدء التسليم المرحلي لوحدات المرحلة السادسة بالتزامن مع نهو الوحدات المتبقية من المراحل السابقة.

وأوضح المهندس محمود مراد بأنه جاري الانتهاء من تنفيذ ٣ مدارس تعليمية بمنطقة غرب المطار لدخولهم العام الدراسي المقبل بمشيئة الله، بالإضافة إلى قرب الانتهاء من تنفيذ نادي اجتماعي على مساحة ١٠٠ ألف متر مسطح، وعدد ٣ وحدات صحية،وعدد ٤ أسواق تجارية، وعدد ٣ حضانات ودخولهم الخدمة في أغسطس المقبل.

وأوضح أنه برغم حداثة إنشاء مدينة اكتوبر الجديدة، والتي تعد واحدة من مدن الجيل الرابع التي تم إنشاؤها بقرار جمهوري في عام ٢٠١٧، إلا أنها ولدت عملاقة، وتشهد طفرة عمرانية كبرى

بلغ عدد الوحدات السكنية الجاري تنفيذها بمحور منخفضي الدخل عدد ١٥١٠٨٠ وحدة سكنية تم الانتهاء من ٨٠ ألف وحدة سكنية جاري تسليمهم للمستفيدين، بخلافة ٤٢٣٦ وحدة سكنية تم تسليمهم للمستفيدين بمشروع سكن مصر، واخيرًا مشروع ديارنا الذي تم البدء في أولى مراحله في أبريل الماضي.

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