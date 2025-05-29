حكام مباريات الخميس في الجولة الختامية بالدوري المصري

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء حكام مباريات اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة لمجموعة الهبوط بمسابقة الدوري المصري الممتاز.. وجاءت على النحو التالي:

مباراة الاتحاد السكندري ضد إنبي

مباراة طلائع الجيش ضد مودرن سبورت

مباراة زد ضد سموحة

مباراة غزل المحلة ضد الاسماعيلي

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس رسميًّا ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 45 في تاريخه بعد الفوز علي نظيره فاركو أَمس الأربعاء، بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الختامية من منافسات الدوري الممتاز.

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