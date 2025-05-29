مسلسل حرب الجبالي الحلقة 11، مواجهة حادة بين عثمان وسعيد وحبيبة تقع في ورطة

شهدت الحلقة 11 من مسلسل “حرب الجبالي”، إقامة الحاج عثمان احتفالًا كبيرًا لأهالي المنطقة احتفاءً بعودة كل من ياسين وحرب إلى المنزل بعد نجاح العملية الجراحية.

وخلال الاحتفال، يوجه الحاج عثمان رسالة علنية لأهالي المنطقة، يؤكد فيها أن ثُريا ووالدتها وشقيقتها تحت حمايته الشخصية، وأنه لن يسمح لأي أحد، بالتعرض لهن أو الإساءة إليهن، سواء بالكلام أو بالأفعال.

يحاول الحاج سعيد تبرير أفعال شقيقه، إلا أن الحاج عثمان لا يمنحه الفرصة ويقاطعه بحزم، وكانت بسنت قد استمعت إلى هذا الحديث، فأسرعت إلى والدتها وشقيقتها وأخبرتهما بما جرى، لتعم الفرحة قلوبهن ولكن والدة ثريا تقتل بداخل قلب ابنتها الكبرى أي أمل بخصوص علاقتها بحرب.

ولاحقًا، يدعو الحاج عثمان كلًا من سعيد وراشد للجلوس معه، وأثناء الحديث، يوبخ راشد بشدة مما يدفعه إلى النهوض غاضبًا، ويحتدم النقاش بين سعيد وعثمان، فيهدد سعيد غريمه عثمان ويؤكد له أنه قادر على مواجهته.

على جانب آخر، تلين والدة شهيرة بعض الشيء تجاه ابنتها، وتبدأ شهيرة بمصارحتها بما مرّت به، كما تخبرها أنها في انتظار عريس دون ذكر اسمه، بينما راشد، العريس، في الحقيقة لا يأخذ أمر شهيرة بجدية، حيث يتواصل مع فتيات أخريات لأغراض المتعة، ولا ينوي الارتباط الجاد بها.

وعلى هامش الحلقة، يتقارب ياسين وبسنت أكثر، ويتعاهدان على البقاء معًا إلى الأبد، أما حبيبة، فتُضبط من قِبل راشد وهي تقف مع ابن سعيد، فتعود مسرعة إلى المنزل، ويعود راشد بابن شقيقه ويوبخه أمام والديه محذرًا الشاب من تكرار اللقاء، إلا أن الشاب يُعرب لحبيبة عن تمسكه بها وحبه الصادق لها، مؤكدًا أنه سيظل بجانبها مهما حدث.

وفي ختام الحلقة، يُقرر ياسين أن يُخبر كلا من ملك وعثمان بما تقوله أميرة عنهما للجميع، ما يمهد لتطورات جديدة ومثيرة في الحلقات القادمة.

قصة وأبطال مسلسل حرب الجبالي

مسلسل “حرب الجبالي” يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، خالد كمال، أحمد عزمي، دنيا المصري، صفوة وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

وتدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

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