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حوادث

29 مايو موعد محاكمة عصابة السرقة بالإكراه في حدائق القبة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

حددت محكمة جنايات القاهرة 29 مايو الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة 3 عاطلين بتهمة سرقة المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالإكراه في منطقة حدائق القبة.

كانت مباحث قسم شرطة حدائق القبة  تلقت بلاغا من مواطن يفيد بأنه أثناء سيره بدائرة القسم استوقفه 3 أشخاص وقاموا بالاستيلاء منه على مبلغ مالي تحت تهديد السلاح.

علي الفور شكلت مباحث حدائق القبة فريق بحث وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين لهم معلومات جنائية ومقيمين في نطاق القاهرة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم إلقاء القبض عليهم.

وعثر بحوزة المتهمين على 2 فرد خرطوش، طبنجة صوت، سلاح أبيض، كمية من مخدر الهيروين.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقروا بارتكاب 3 وقائع أخري بذات الأسلوب، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

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