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رياضة

عضو مجلس الأهلي: التتويج بالدوري مختلف عن باقي المواسم

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

قال محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن التتويج بالدوري هذا الموسم مختلف عن كل الدوريات الماضية وكان به صعوبات كبيرة.

وتابع محمد الغزاوي في تصريحات تليفزيونية: "هذا الدوري استثنائي وسعداء جدًّا بالتتويج باللقب".

وأضاف: "سوف نبدأ من الغد الاستعداد لكأس العالم للأندية وتواجد الأهلي في الافتتاح فخر لكل المصريين".

وأكمل الغزاوي: "مشاركة الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية قيمة كبيرة للكرة المصرية".

وواصل: "حتى الآن الأهلي لم يعلن تولي ريفيرو أو غيره تدريب النادي ولا يوجد أي شيء رسمي".

وأردف: "التتويج بالدوري وسط الجماهير له طعم مختلف ورابطة الأندية نجحت في تنظيم الدوري ومراسم التتويج تمت بشكل مشرف".

واختتم الغزاوي: "الجماهير من حقها الفرحة مع النادي اليوم ولا تتركنا أبدًا مهما كانت الظروف وسعداء لسعادتهم، والكل وراء الأهلي حاليا قبل التوجه لكأس العالم للأندية".

 

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس رسميًّا ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 45 في تاريخه بعد الفوز علي نظيره فاركو اليوم الأربعاء، بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الختامية من منافسات الدوري الممتاز. 

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