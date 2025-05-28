سيارات أوبل… كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية لسيارات أوبل، عن مواصفات سيارات أوبل موكا 2026، بالسوق المصري حيث تعتبر سيارة أوبل واحدة من السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا.

مواصفات محرك سيارات أوبل موكا في مصر

زودت سيارات أوبل موكا بمحرك توربو بسعة 1.2 لتر (3 أسطوانات) يولد قوة 130 حصانًا عند 5500 دورة في الدقيقة، وعزم أقصى 230 نيوتن متر عند 1750 دورة في الدقيقة، مما يمنحها أداءً قويًا وتسارعًا من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 9.2 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 207 كم/ساعة. يعتمد المحرك على ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات يوفر قيادة سلسة واستجابة سريعة.

وتتميز أوبل موكا 2026 بأبعاد مثالية للقيادة اليومية، حيث يبلغ طولها 4151 مم، وعرضها 1791 مم مع المرايا مغلقة و1987 مم مع المرايا مفتوحة، وارتفاع 1534 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2557 مم لتعزيز الثبات. وزن السيارة بدون حمولة يصل إلى 1160 كجم، وسعة الحقيبة الخلفية 350 لترًا.

مواصفات أمان سيارات اوبل موكا في مصر

توفر موكا الجديدة 8 وسائد هوائية موزعة بعناية، إضافة إلى مجموعة متكاملة من أنظمة السلامة ومنها، نظام مانع انغلاق المكابح (ABS)، ونظام توزيع جهد المكابح الإلكتروني (EBD)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESP)، ونظام التنبيه عند الخروج عن المسار، بالإضافة إلى نظام عرض النقاط العمياء، ونظام التعرف على الإشارات المرورية، ونظام مساعدة السائق على الانتباه، كذلك مثبت سرعة تفاعلي، ونظام المساعدة الذكي على المكابح، وفرامل يد كهربائية، وحساس الضوء والأمطار، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية بزاوية 180 درجة.

وتحظى السيارة بتجهيزات داخلية وخارجية تعكس الفخامة والحداثة، حيث تضم مقدمة باللون الأسود العصري، وسقف أسود ومرايا جانبية باللون الأسود مزودة بإشارات جانبية، عجلات رياضية 18 بوصة، إضاءة أمامية وخلفية LED، وديكورات داخلية باللون الرمادي والفضي. كما زُودت المقاعد بفرش من القماش والجلد مع نظام تدفئة ومقاعد أمامية قابلة للتعديل 6 اتجاهات يدوي، إلى جانب نظام مساج ودعم قطني كهربائي للسائق، وعجلة قيادة مزودة بنظام تسخين.

وتضم أوبل موكا 2026 شاشة سائق 10 بوصات وشاشة لمس وسطية 10 بوصات تدعم نظامي Android Auto وApple CarPlay، نظام صوتي مكون من 6 سماعات، ونظام اتصال Wi-Fi لتوفير تجربة ترفيه متكاملة.

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