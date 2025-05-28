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رياضة

زغلول صيام: الدوري لا يليق بمصر والترتيب الـ 113 عالميًا فضيحة

الكاتب الصحفي زغلول
الكاتب الصحفي زغلول صيام، فيتو

أطلق الكاتب الصحفي زغلول صيام، نائب رئيس تحرير "فيتو" ورئيس القسم الرياضي، صرخة تحذير بشأن حال الدوري المصري الممتاز، مشددًا على أن الصورة اللامعة في ختام الموسم لا تعكس الواقع الباهت الذي لا يليق بتاريخ الكرة المصرية.

 

فضيحة ترتيب الدوري المصري عالميا

وقال صيام، خلال استضافته ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد: "يفوز من يفوز بالدوري، هذه ليست القضية.. القضية أن دوري بلد بحجم مصر يحتل التصنيف 113 عالميًا هذا يعد فضيحة!".

حال الدوري المصري بين الماضي والحاضر

وأضاف: "كنا يومًا ما الدوري الأول عربيًا وإفريقيًا، أما الآن فننظر بحسرة إلى الدوري السعودي بنظامه واحترافيته وتنافسه وهو ما يكشف أننا بحاجة إلى عمل وجهد كبير، لا مجرد تجميل شكلي".

النظام المرتقب للدوري المصري الموسم المقبل

وانتقد صيام النظام المرتقب للدوري الموسم المقبل، الذي يشهد مشاركة 21 فريقًا، معتبرًا أنه "لا يوجد دوري في العالم بهذا الشكل الغريب، فريق سيرتاح أسبوعيًا في كل جولة!"، متسائلًا بحدة: "أين المسئولون عن الرياضة المصرية؟ من يراجع هذا العبث؟".

الرؤية الواضحة لتنسيق جدول الموسم المقبل

كما أبدى قلقه من غياب الرؤية الواضحة لتنسيق جدول الموسم المقبل، قائلًا: "2025 سنة كبيسة كرويًا، فيها كأس أمم إفريقيا، تصفيات كأس العالم، والتزامات الأهلي والزمالك القارية... ومع ذلك، لم تُجرَ حتى الآن قرعة الدوري!".

وختم صيام تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الحقيقي من تنظيم دوري قوي هو خدمة المنتخبات الوطنية، مضيفًا: "إن لم نضع جدولًا زمنيًا صارمًا، فستدفع المنتخبات الثمن كما حدث من قبل".

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