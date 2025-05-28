محافظ سوهاج يبحث الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" بجرجا

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري بمركز جرجا، وذلك في إطار حرص المحافظة على دفع عجلة العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والعمل على تذليل أية معوقات قد تعرقل سير التنفيذ.

حضر الاجتماع العميد محمود عبد الرحمن قائد مركز القيادة التخصصي، وهلال زكي رئيس مركز ومدينة جرجا، وعدد من ممثلي الجهات التنفيذية والشركات المنفذة، ودار الهندسة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء المصالح الحكومية المعنية.

التنفيذي لـ 294 مشروعًا بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لـ 294 مشروعًا بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروعات بمركز جرجا 90%.

محافظ يناقش التحديات والمعوقات التي تواجه سير العمل بعدد من المشروعات

وناقش الاجتماع أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه سير العمل بعدد من المشروعات، خاصة في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء، والصحة، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لإيجاد حلول ناجزة لهذه المعوقات، والعمل على استكمال المشروعات في أقرب وقت.

"حياة كريمة"، التي تستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على المتابعة الميدانية المستمرة لكافة الأعمال، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجودة في التنفيذ، وسرعة الإنجاز لخدمة أهالي مركز جرجا، وتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة الحياة في الريف المصري.

محافظة يوجة بالاستلام محطة الصرف الصحى

كما وجه المحافظ باستلام محطة الصرف الصحي بقرية كوم اشكيلو الاسبوع القادم، وعمل محضر تنسيقي بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا والشركة القابضة لمياه الشرب والهيئة الهندسية لاستلام المحطة، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية والهيئة الهندسية قبل البدء في أية أعمال للرصف، موجها مديرية الصحة باستلام جميع المنشآت الصحية، وعرض أية ملاحظات بشأن المشروعات أولا بأول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.