محافظ سوهاج: تكثيف الحملات على الأسواق والمطاعم والمجازر استعدادا لعيد الأضحى

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لبحث الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وذلك بحضور العميد وائل أبو القاسم نائب المستشار العسكري، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والشركات.

استعدادات سوهاج لاستقبال عيد الأضحى المبارك

وبدأ الاجتماع بتهنئة الحضور بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، ثم التصديق على محضر الجلسة السابقة، وقد ناقش الاجتماع الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، والإجراءات المتخذة من جميع الجهات التنفيذية والأمنية.

وأكد المحافظ ضرورة تكثيف الحملات ومراقبة الأسواق والمطاعم والمجازر، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات والأطعمة المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، موجها بالتأكد من توافر كافة السلع التموينية وخاصة المواد البترولية، مع الإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام العيد.

رصد التعديات على الأراضي الزراعية

كما وجه " سراج " برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة أطقم رصد التعديات على الأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وإزالة التعديات فى المهد طوال اجازة العيد، مؤكدا أيضا على ضرورة متابعة مواقف السيارات والسرفيس لنقل الركاب، بنطاق المحافظة، ومتابعة حركة المركبات وانتظام خطوط السير، وانتظام العمل وفقا لتعريفة النقل المعتمدة لضمان انتظام حركة النقل.

وأكد على تشديد الرقابة على الحدائق العامة، والملاهي الخاصة، والتأكد من صيانة ألعاب الأطفال وصلاحيتها للحفاظ على سلامتهم، على أن يتم تشكيل لجان من المحافظة ومديرية الري، والمسطحات المائية للمرور على كافة المراسي والعبارات بأنواعها للتأكد من التراخيص وسلامتها.

وأكد محافظ سوهاج رفع درجة الاستعداد بقطاع الصحة والتأكد من توافر الادوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات، والتأكد من وجود الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفيات والوحدات الصحية في مواقعهم وفي مناوباتهم، وتشكيل مجموعات عمل لمتابعة مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء، والتنسيق مع الحماية المدنية للجاهزية لمجابهة أية مواقف طارئة، موجها رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بمتابعة استمرار أعمال النظافة بالشوارع، وتجهيز الحدائق والأماكن العامة، والتعامل فورا مع أي تجمعات للمخلفات، ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين.

وبالنسبة لمديرية الصحة أكد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة على توافر المخزون من الأدوية والأمصال وأكياس الدم، وفرق التدخل السريع بالمستشفيات، وفرق الطوارئ، بالإضافة إلى تفعيل غرفة الأزمات الرئيسية بالمديرية وربطها مع غرفة عمليات المحافظة، والمحافظات المجاورة، مشيرا إلى تكثيف التواجد في الأماكن الحرجة مثل الاستقبال، والطوارئ والعمليات، لافتا إلى تخصيص 3 مستشفيات للطوارئ خلال إجازة العيد وهي " مستشفى طهطا العام شمالا، وسوهاج العام، ومستشفى برديس بالبلينا جنوب المحافظة ".

فيما أشار الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين إلى انتهاء المديرية من كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة والجمعيات الاستهلاكية لضخ كميات إضافية من اللحوم البلدية والمستوردة، وتأمين أرصدة المحافظة من السلع الاستراتيجية، وتوفير كميات كافية من السلع التموينية، مؤكدا على تكثيف الحملات التموينية، وفرض الرقابة على الأسواق والمحلات، وأماكن تداول السلع الغذائية.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار الحملات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لضبط الأسواق ومراقبة المخابز، ومحطات الوقود للتأكد من توافر الكميات المطلوبة للاستهلاك.

فيما أكد مسئولي الطب البيطري بسوهاج، جاهزية 27 مجزر بمختلف مراكز المحافظة للعمل خلال أيام العيد، والدفع بأعداد كافية من الأطباء على أن يتم ذبح الأضاحي داخل المجازر بالمجان على مدار الساعة، وشدد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة على عمليات الذبح خارج المجازر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتطرق الاجتماع كذلك لمناقشة الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء في ملفات " التقنين، والتصالح، والموجة 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ووجه المحافظ رؤساء المدن بسرعة تنفيذ الإزالات بالتعاون مع الجهات الأمنية، ولجان التقنين، على أن تكون الإزالة حتى سطح الأرض مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

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