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أخبار مصر

الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار الجمعة المقبلة

حالة الطقس الايام
حالة الطقس الايام المقبلة، فيتو
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أعلنت هيئة الارصاد الجوية عن سقوط أمطار خفيفة يوم الجمعة المقبلة على أقصى السواحل الشمالية الغربية وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الخميس 29-5-2025

حالة الطقس اليوم الأربعاء، نشاط للرياح على هذه المناطق


حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح غدا  على  من جنوب سيناء ومناطق من الوجه البحرى والسواحل الغربية وذلك على فترات متقطعة.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا،  حيث يسود  طقس  ربيعى مائل للحرارة إلى حار على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  شديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس  مائل للحرارة إلى حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى:  20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:20

 

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