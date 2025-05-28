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رياضة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد فاركو في دوري NILE بث مباشر الآن

الاهلي،فيتو
الاهلي،فيتو

الأهلي، تنتظر جماهير النادي الأهلي، مباراة فريقها أمام فاركو، والتي ستقام على استاد القاهرة الدولي في الجولة الختامية من منافسات الدوري الممتاز.

يدخل الأهلى اللقاء وهو فى المركز الأول على جدول ترتيب البطولة برصيد 52 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف.

فيما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 32 نقطة ويسعى لاستكمال مشواره المتميز بدورى الأضواء والشهرة هذا الموسم.

 

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري  

وتقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد فاركو في دوري NILE بث مباشر الآن

 

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

مشاهدة مباراة الأهلي ضد فاركو في دوري NILE بث مباشر الآن

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد فاركو في دوري NILE بث مباشر الآن

الأهلى يتفوق على فاركو فى القيمة التسويقية


وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.90 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفاركو 3.48 مليون يورو.

آخر ظهور للأهلى وفاركو فى الدورى
كانت آخر مباراة خاضها الأهلى فى الدورى المصرى ضد البنك الاهلى والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف فى الوقت القاتل فيما تعادل فاركو مع حرس الحدود سلبيًا فى أخر ظهور بالمسابقة.

 

أرقام عماد النحاس مع الأهلي


الأهلى تحت قيادة عماد النحاس المدير الفنى المؤقت حقق 5 انتصارات منذ رحيل السويسرى مارسيل كولر، بعد الفوز على حساب بتروجت 3-2، ثم حرس الحدود 5-0، ثم أمام المصرى 4-2 ثم أمام سيراميكا 1-0 ثم على البنك الاهلى 2-1، ليحرز الفريق 15 هدفا فى 5 مباريات.

 

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