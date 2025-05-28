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رياضة

شاهد، توافد جماهير الأهلي على مدرجات استاد القاهرة بموقعة حسم الدوري أمام فاركو

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة عماد النحاس، لمواجهة قوية وحاسمة مع نظيره فاركو اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي في الجولة الختامية من منافسات الدوري الممتاز.

ورصدت عدسة “فيتو” توافد جماهير الأهلي على ملعب استاد القاهرة، لدعم ومؤازرة الأحمر في المواجهة الحاسمة أمام فاركو.

 

توافد جماهير الأهلي على مدرجات استاد القاهرة بموقعة حسم الدوري أمام فاركو
توافد جماهير الأهلي على مدرجات استاد القاهرة بموقعة حسم الدوري أمام فاركو

فيما أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس تشكيل الفريق لمواجهة فاركو الليلة.

توافد جماهير الأهلي على مدرجات استاد القاهرة بموقعة حسم الدوري أمام فاركو
توافد جماهير الأهلي على مدرجات استاد القاهرة بموقعة حسم الدوري أمام فاركو

تشكيل الأهلي لمباراة فاركو في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.   

الدفاع: أحمد نبيل كوكا ومصطفى العش وياسر إبراهيم ومحمد هاني. 

الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور. 

الهجوم: طاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي ووسام أبو علي. 

توافد جماهير الأهلي على مدرجات استاد القاهرة بموقعة حسم الدوري أمام فاركو
توافد جماهير الأهلي على مدرجات استاد القاهرة بموقعة حسم الدوري أمام فاركو

تاريخ مواجهات الأهلي وفاركو قبل صدام الليلة 

التقى الأهلي مع فاركو فى 8 مباريات سابقة، حقق المارد الأحمر 4 انتصارات وتعادل فى مرتين وخسر مرتين، وسجل 11 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف.

توافد جماهير الأهلي على مدرجات استاد القاهرة بموقعة حسم الدوري أمام فاركو
توافد جماهير الأهلي على مدرجات استاد القاهرة بموقعة حسم الدوري أمام فاركو

انتهت آخر مباراة جمعت الأهلي مع فاركو بفوز الفريق البرتقالي بهدفين مقابل هدف.

توافد جماهير الأهلي على مدرجات استاد القاهرة بموقعة حسم الدوري أمام فاركو
توافد جماهير الأهلي على مدرجات استاد القاهرة بموقعة حسم الدوري أمام فاركو

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري  

وتقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري 

 وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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