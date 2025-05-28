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مصرع طفلين إثر سقوطهما داخل بئر مياه بالشرقية

غرق طفلين في الشرقية،
غرق طفلين في الشرقية، فيتو

لقي طفلان مصرعهما، اليوم الأربعاء، إثر سقوطهما داخل بئر بمزرعة نطاق منطقة سيكم التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل جثتهما إلى مشرحة المستشفى.

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مأساة في الشرقية.. مصرع طفلين داخل مزرعة في بلبيس 

البداية عندما تلقت غرفة عمليات محافظة الشرقية بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول كل من الطفل "أحمد.إ" 12 عاما، و"مصطفى.ر" 15 عاما، جثث هامدة إلى المستشفى.

على الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من التحريات الأولية مصرع طفلين غرقا إثر سقوطهما داخل بئر مياه بمزرعة بناحية مدخل منطقة سيكم بمركز بلبيس، وتم استدعاء سيارات الإسعاف ونقلهما إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

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