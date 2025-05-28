مدبولي: أصول الأوقاف ليست للبيع، وإجراءات مشددة لمواجهة التعديات خلال عيد الأضحى

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الهدف من توجيهه لوزير الأوقاف بحصر أصول هيئة الأوقاف.



وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل أننا نهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول هيئة الأوقاف التي تعد مالا خاصا، وليست للبيع لأن مال الوقف هو مال خاص، ولكننا نعمل على زيادة الإيرادات".

وبشأن أزمة مخالفات البناء خلال عيد الأضحى المبارك، أكد: “سنتصدى لأي محاولة للتعدي على الأرض الزراعية أو مخالفات البناء في مهدها، وأشدد على مديري الأمن والمحافظين لمنع أي محاولات في عيد الأضحى وشكلنا لجنة وخلية لمنع أي مخالفة فور ظهورها”.



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