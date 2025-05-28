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رياضة

وائل القباني يكشف طبيعة إصابة أحمد الجفالي

أحمد الجفالي
أحمد الجفالي

قال وائل القباني مدير الكرة بنادي الزمالك إن التونسي أحمد الجفالي لاعب الفريق مُصاب منذ فترة بتمزق في العضلة الأمامية، وهذه إصابة مختلفة عن الإصابة التي تعرض لها من قبل بتمزق في العضلة الخلفية.

 

تشخيص إصابة الجفالي 

وأضاف مدير الكرة:" اللاعب خضع في الفترة الأخيرة للفحوصات الطبية والأشعة، وتبين وفقًا لتشخيص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن اللاعب سيكون من الصعب الدفع به ولو لفترة قصيرة في مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر، المقرر لها يوم 5 يونيو المقبل".

وتابع القباني:" من الطبيعي أن يكون أحمد الجفالي حزينًا لعدم المشاركة مع الفريق في المباريات لنهاية الموسم، واللاعب بعدما تجاوز الأمر، تأكد أن تشخيص طبيب الزمالك لإصابته سليم بنسبة 100%، وبناء عليه قام الجفالي بتوجيه الشكر لرئيس الجهاز الطبي للفريق".

واختتم تصريحاته قائلًا:" النادي رغم اقتناعه بإمكانيات الجفالي والاستفادة منه حال جاهزيته، لكن أمام مصلحة اللاعب وخوفًا من تفاقم الإصابة، فإن أحمد الجفالي لن يتواجد مع الفريق حتى نهاية الموسم".

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