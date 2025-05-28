مدبولي يفند شكاوى الولايات المتحدة بشأن شهادة الحلال واستيراد السيارات الأمريكية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن أهم حدث هذا الأسبوع يتمثل في المنتدي الاقتصادي المصري الأمريكي بوجود 80 من أكبر الشركات الأمريكية على وفد ترأسه رئيسة غرفة التجارة الأمريكية التي تضم 3 مليون شركة".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية أن رئيس غرفة التجارة الأمريكية بعد زيارتها لمصر ولقائها الرئيس السيسي قالت، "هاكون سفيرة لمصر في الولايات المتحدة وسأروج للاستثمار في مصر".



ولفتت إلى أن اتفاق تم على وجود منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعرضنا على الوفد الأمريكي وجود منطقة صناعية في المنطقة لا سيما في التكنولوجيا والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيارات، وكانت هناك مناقشة لهذه القطاعات، والشركات الأمريكية أبدت اهتمام في إطار هذا الأمر".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه عدة رسائل للوفد الأمريكي مفادها أن مصر سوق كبير وواعد وبوابة للأسواق الافريقية والعربية وهو بلد مستقر وامن، وكان هناك عرض لكل مشروعات البنية التحتية التي تمت، وأؤكد أنه لولا مشروعات البنية التحتية التي تمت مكنش هيبقى فيه رغبة من أي مستثمرين بهذا الحجم إنهم يأتوا لمصر إلي جانب الاستقرار والإصلاحات التشريعية التي تمت.



و بشأن رفع القيود على السيارات الأمريكية، لفت: كانت هناك شكوى من الولايات المتحدة الأمريكية باعتماد المقاييس والمعايير الخاصة بالسيارات الأمريكية أسوة بسيارات الاتحاد الأوروبي، وهذا ما قمنا به لتشجيع شركات السيارات الأمريكية للتصنيع في مصر وإخبارهم بأنه سوق واعد.

وبشأن شهادة الحلال، علق:"منتجات الألبان لما بتخرج من الحيوانات والماشية وهي حية، مفيش حاجة اسمها منتجات محرمة من الأساس، وما حدث أننا شوفنا التجارب العالمية، وكل ما يدخل مصر من منتجات ألبان لها مواصفات قياسية ونتأكد خارجة من أي نوع من الحيوانات، وعمرنا ما سمعنا عن خروج الألبان من حيوانات معينة مثلما نشر على السوشيال ميديا، أما بالنسبة للحوم فنستورد 50% من احتياجاتنا من اللحوم، ونستورد من الولايات المتحدة وافريقيا وأمريكا الجنوبية واسيا ومفيش شحنة لحوم إلا لما يكون فيه لجنة بتراجع وتتأكد من الذبح الاسلامي الحلال وتهيئة الشحنة قبل دخولها مصر وفقا للشريعة الإسلامية، شكوى الولايات المتحدة كانت تتعلق برسوم شهادة الحلال وأنها أعلى من مثيلاتها وبالتالي سنقوم بتخفيض تلك الرسوم بالتساوي مع كل الدول التي نستورد منها، وسيكون هناك 3 شركات في سبيلها لتقديم خدمة شهادة الحلال وليس شركة واحدة لخلق نوع من المنافسة".

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