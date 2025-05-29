جنون الذهب.. شهر مايو يشهد تباينا في سعر المعدن الأصفر والأونصة.. توقعات بوصول الذهب إلى 4000 دولار خلال النصف الثاني من العام

شهدت أسعار الذهب خلال شهر مايو الجارى حالة من التباين ما بين الصعود والهبوط داخل الأسواق المحلية وفى البورصة العالمية.

ويزداد الإقبال على الذهب مع اتخاذ البنك المركزي المصري قراره الأخير بخفض سعر الفائدة، والتوجه العالمي نحو خفض الفائدة مما يجعل الذهب ملاذ أمانا.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.

ويعد الذهب من أفضل أنواع الاستثمار فى الفترة الأخيرة داخل الأسواق المحلية بالمقارنة الى الشهادات والتى أخذت بعض البنوك هى الاخرى فى تخفيضها، وبالمقارنة إلى العقارات التى تحتاج إلى مبالغ طائلة عكس الذهب الذى يمكن الاستثمار فيه بمبالغ مادية أقل.

تحركات أسعار الذهب خلال شهر مايو

وسجلت سعر الأونصة نحو 3309 دولارات خلال تعاملات نهاية شهر مايو، بينما سجلت سعر الأونصة فى بداية الشهر نحو 3211 دولارا.

وسجل سعر الذهب عيار 21 فى بداية الشهر نحو 4630 جنيها، بينما سجل نفس الجرام فى تعاملات اليوم 4635 جنيه

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 فى بداية الشهر 3968 جنيه، بينما سجل سعر عيار 18 نحو 3972 جنيها.

توقعات بوصول الذهب إلى 4000 دولار

وتوقع فرانسيسكو بلانش، رئيس أبحاث السلع العالمية في بنك أوف أمريكا، أن السعر العالمى للذهب قد يتجاوز 4000 دولار للأونصة ربما في النصف الثاني من العام أو في عام 2026.

بينما توقع سيتى بنك أحد أكبر المصارف العالمية، أن يتداول الذهب ضمن نطاق يتراوح بين 3100 و3500 دولار للأونصة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وأن حيازات الأسر من الذهب وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 50 عامًا.

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

وكشف "سيتي بنك"، أنه من المتوقع محافظة أسعار الذهب على استقرارها عند مستوياتها الحالية خلال النصف الثاني من 2025، واعتبر أن احتمالية تعافي النمو الاقتصادي وتراجع المخاطر المرتبطة بالأسواق المالية قد يشكلان عامل ضغط على أسعار الذهب على المدى الطويل.

ارتفاع أسعار الذهب فى البورصة العالمية

ارتفعت أسعار الذهب في تداولات اليوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على الشراء بعد التراجع في الجلسة السابقة، إلا أن انحسار التوترات التجارية بين أميركا والاتحاد الأوروبي حدّ من وتيرة الصعود، بينما يترقب السوق بيانات أميركية مهمة لتقييم مسار معدلات الفائدة.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.15% ليبلغ 3304.89 دولارًا للأونصة، متعافيًا جزئيًا من خسائر بلغت 1% في الجلسة السابقة. بينما استقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب عند 3299.30 دولارًا.

اسعار الذهب خلال شهر مايو

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تراجع عن تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، مؤجلًا تطبيق القرار إلى التاسع من يوليو، لإفساح المجال أمام المفاوضات مع التكتل الأوروبي المؤلف من 27 دولة.

اسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في أميركا لشهر أبريل والمقرر إعلانها يوم الجمعة، بحثًا عن مؤشرات توضح المسار المحتمل لخفض معدلات الفائدة من قبل الفدرالي الأميركي.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات أن ثقة المستهلك الأميركي قد انتعشت في مايو، لتنهي موجة تراجع استمرت خمسة أشهر، مدعومة بهدنة مؤقتة في النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 33.31 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1084.07 دولارًا، فيما تراجع البلاديوم بنسبة 0.2% ليسجل 976.22 دولارًا.

توقعات سعر الذهب العالمى مع خفض الفوائد

كشف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، توقعاته بشأن أسعار المعدن الأصفر الفترة المقبلة في ظل استمرار التوترات الجيو سياسية.

ولفت إلى أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% لن يكون له تأثير مباشر على أسعار الذهب في السوق المحلي، مشيرًا إلى أن العوامل العالمية تظل المحرك الرئيسي لتقلبات أسعار المعدن الأصفر.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية: أن السوق المحلي يتأثر بشكل أكبر بالتغيرات في الأسعار العالمية للذهب، وأن خفض الفائدة قد يكون له تأثير محدود على المدى القصير.

دعوات الشركات الصينية إلى الانفتاح على صناعة الذهب المحلية.

فى نفس السياق أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، انفتاح الجانب المصري لدراسة سبل التعاون مع الجانب الصيني في مجالات متنوعة تهم القطاع منها التصدير والتدريب وتوطين التكنولوجيا والتسويق العالمي والمعارض الدولية، داعيا الشركات الصينية للاستثمار في صناعة الذهب في مصر لما لهذا القطاع من مستقبل واعد حيث توليه الدولة مؤخرا اهتماما بالغا.

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