عماد النحاس يعلن تشكيل الأهلي لموقعة الحسم أمام فاركو في الدوري المصري

الأهلي، أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس تشكيل الفريق لمواجهة فاركو الليلة والتي ستقام على استاد القاهرة الدولي في الجولة الختامية من منافسات الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة فاركو

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد نبيل كوكا ومصطفى العش وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور.

الهجوم: طاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي ووسام أبو علي.

تاريخ مواجهات الأهلي وفاركو قبل صدام الليلة

التقى الأهلي مع فاركو فى 8 مباريات سابقة، حقق المارد الأحمر 4 انتصارات وتعادل فى مرتين وخسر مرتين، وسجل 11 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف.

انتهت آخر مباراة جمعت الأهلى مع فاركو بفوز الفريق البرتقالى بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري

وتقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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