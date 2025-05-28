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موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025 وجدول الزيادات الجديدة

معاشات شهر يونيو
معاشات شهر يونيو 2025، فيتو

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك لعام 2025 ويزداد البحث من قبل أصحاب المعاشات بشأن  ، موعد صرف المعاشات شهر يونيو 2025 وجدول الزيادات الجديدة.

ومن خلال السطور التالية نستعرض،  موعد صرف المعاشات شهر يونيو 2025 وجدول الزيادات الجديدة.

 

موعد صرف المعاشات شهر يونيو 2025 وجدول الزيادات الجديدة

 

وبشأن موعد صرف المعاشات شهر يونيو 2025 وجدول الزيادات الجديدة، فإن  الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تبدأ صرف معاشات شهر يونيو 2025 اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 1 يونيو.

 

ويستمر الصرف تباعًا حتى نهاية الشهر، وذلك من خلال جميع وسائل الدفع الإلكترونية والمنافذ المعتمدة، لتيسير حصول المواطنين على مستحقاتهم من دون تزاحم أو مشقة. ​

يستفيد من صرف معاشات مايو أكثر من 11 مليون مواطن، إذ يمكنهم الحصول على مستحقاتهم عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية ومنافذ شركات الدفع الإلكتروني مثل فوري. ​

 

خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025

وبشأن موعد صرف المعاشات شهر يونيو 2025 وجدول الزيادات الجديدة، حيث أن خطوات الاستعلام عن الزيادة الجديدة من خلال الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية، عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال الضغط على هذا الرابط هنا 

 

اختيار أيقونة «الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش».

 

إدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي وكلمة المرور.

ظهور جميع المعلومات الخاصة بقيمة المعاش وتاريخ الصرف.

ويُعد اتباع خطوات الاستعلام عن معاشات مايو 2025 والزيادة الجديدة أمرًا ضروريًا للمستفيدين الراغبين في متابعة كل جديد بخصوص المعاشات والزيادات.

 

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر

 يتمثل جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر في الآتي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا

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