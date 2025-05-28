كاتب بصحيفة نيويورك تايمز يكشف عن حركة مناهضة للحرب في إسرائيل

قال الكاتب توماس فريدمان في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز، قضيت أسبوعًا في إسرائيل، وعلى الرغم من أن الأمور قد لا تبدو وكأن شيئًا قد تغيّر — فالحرب المستمرة في غزة لا تزال مستمرة — إلا أنني شعرت بشيء جديد لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023.

قادة بدولة الاحتلال ينتقدون الحرب في غزة

وأضاف الكاتب في مقاله: من المبكر وصف ما يحدث بأنه حركة مناهضة للحرب واسعة النطاق، والتي لا يمكن أن تحدث إلا بعد عودة جميع الرهائن الإسرائيليين، لكنني رأيت مؤشرات تومض بأن مزيدًا من الإسرائيليين، من اليسار والوسط وحتى بعض أطراف اليمين، باتوا يقتنعون بأن استمرار هذه الحرب يُشكّل كارثة على إسرائيل: أخلاقيًا، ودبلوماسيًا، واستراتيجيًا.

واستشهد الكاتب فريدمان بمقال رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت في صحيفة “هآرتس” لم يجامل فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وائتلافه، قائلًا: “الحكومة الإسرائيلية تخوض حربًا بلا هدف، بلا تخطيط واضح، ولا فرص للنجاح”. وأضاف: “ما نقوم به الآن في غزة هو حرب إبادة: قتل عشوائي، غير محدود، قاسٍ وإجرامي للمدنيين.” واستنتج: “نعم، إسرائيل ترتكب جرائم حرب”.

وأورد توماس فريدمان في مقاله لقاء عضو الكنيست عن حزب “الليكود” اليميني، أمير حليفي، المؤيد للحرب ولكن الذي يرى أن تنفيذها كان فاشلًا.. وفي مقابلة مع صحيفة “يديعوت أحرونوت”، قال حليفي: “هذه الحرب خدعة. لقد كذبوا علينا بشأن إنجازاتها.” وأضاف أن إسرائيل “تخوض حربًا منذ 20 شهرًا بخطط فاشلة”، وأنها “لم تنجح في تدمير حماس".

إسرائيل في طريقها لأن تصبح دولة منبوذة

وأوضح الكاتب في مقاله أن يائير جولان، زعيم تحالف اليسار الإسرائيلي، قال في مقابلة مع إذاعة إسرائيل: “إسرائيل في طريقها لأن تصبح دولة منبوذة، مثل جنوب أفريقيا سابقًا، إذا لم نعد إلى التصرف كدولة عاقلة. الدولة العاقلة لا تحارب المدنيين، لا تقتل الأطفال كهواية، ولا تجعل من طرد السكان هدفًا لها.”

وعندما أثارت كلمة “هواية” ضجة، أوضح جولان، أنه لا يلوم الجيش، بل السياسيين الذين يطيلون أمد الحرب لأسباب لم تعد تتعلق بالأمن القومي لإسرائيل.

وتابع الكاتب في مقاله أن نتنياهو، ما زال يُصر على الحفر، مدعيًا أنه يستطيع إجبار حماس على تسليم ما تبقى من الرهائن الأحياء بالقصف، ولأن أعضاء ائتلافه الديني القومي أخبروه بأنهم سيسقطونه إذا أوقف الحرب. لذا، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف أهداف ثانوية، والنتيجة هي قتل مدنيين في غزة يوميًا.

وقد أوضح المحلل العسكري في صحيفة “هآرتس”، عاموس هرئيل، السبب: “الكثير من الغارات الجوية هي في الواقع محاولات اغتيال لقادة حماس، وغالبًا ما يكون هؤلاء القادة مع عائلاتهم. وهؤلاء المسؤولون لم يعودوا يعيشون في بيوت خاصة أو شقق، بل في مخيمات مكتظة بالمدنيين. حتى عندما يعلن الجيش اتخاذ خطوات احترازية، تؤدي هذه الغارات إلى سقوط عدد كبير من الضحايا".

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