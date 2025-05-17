مطار العلمين يستقبل أولى الرحلات من بلغاريا مع انطلاق الموسم السياحي الصيفي

استقبل مطار العلمين الدولي، اليوم السبت، أولى رحلات الطيران القادمة من العاصمة البلغارية صوفيا، وعلى متنها 52 سائحًا، في إنطلاقة مبشرة للموسم السياحي الصيفي.

الرحلات السياحية المنتظمة القادمة من السوق الأوروبية

وتُعد هذه الرحلة، التي أقلتّها شركة "بلغاريا ايرلاين"، بداية لسلسلة من الرحلات السياحية المنتظمة القادمة من السوق الأوروبية خلال موسم الصيف، في إطار الجهود المشتركة لجذب المزيد من السائحين إلى العلمين الجديدة.

تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه دوليا كما تم الترحيب بالركاب بحفاوة من قبل إدارة المطار وقام فريق العلاقات العامة بتوزيع الورود والهدايا التذكارية على الركاب، وتم إنهاء إجراءات الوصول للركاب في وقت قياسي، جدير بالذكر أنه تم وضع جدول تشغيل للطائرة بواقع رحلة أسبوعيًا من وإلي صوفيا- العلمين.

و تعد مدينة العلمين الجديدة هي أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي حيث أنها من مدن الجيل الرابع، و من جانبه يواصل مطار العلمين الدولي إستعداداته المكثفة لإستقبال المزيد من الرحلات خلال الأسابيع المقبلة، بالتنسيق مع الجهات السياحية والفندقية، لضمان تقديم أفضل الخدمات والتجارب السياحية للزوار بالمدينة السياحية الواعدة.

وتأتي هذه الرحلات في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط حركة السفر والسياحة، وفتح خطوط طيران مباشرة بين المدن الأوروبية والمقاصد السياحية المصرية، بما يعكس صورة مصر السياحية عالميًا، ويُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

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