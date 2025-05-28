رئيس مجلس الدولة لطلاب الجامعات: حريصون على نشر الوعي المجتمعي بين الدارسين للقانون

استقبل المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة اليوم الاربعاء، وفدا من طلاب كلية القانون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية.

تطوير استراتيجية الدولة المصرية

وجاءت الزيارة في إطار تطوير استراتيجية الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة، وفق رؤية رئاسة مجلس الدولة نحو أهمية نشر الثقافة القانونية ووعي الدارسين للقانون بالجوانب العملية من دراستهم والتعرف على التطوير في المنظومة القضائية داخل مجلس الدولة واستخدام التحول الرقمي والميكنة في كافة أقسامة لتحقيق رسالة العدل وهو الأمر الذي يحظى بثقة المواطنين.

جلسة علنية لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا

وأجرى الطلاب جولة تفقدية موسعة شملت حضور جلسة علنية لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا، ثم زيارة مكتبة مجلس الدولة واستمعوا إلى شرح تفصيلي لاختصاصات قضاء مجلس الدولة وفقًا للدستور والقانون.

وأعرب رئيس مجلس الدولة عن تقديره واعتزازه بطلاب كلية القانون، ومُتمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

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