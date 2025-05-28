الأربعاء 28 مايو 2025
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حوادث

الإعدام لمتهم في قضية خلية داعش قنا

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، بمعاقبة متهم في قضية “خلية داعش قنا” بالإعدام والسجن المشدد 15 سنة لمتهم آخر.

الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضما لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها. 

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