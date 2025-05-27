الثلاثاء 27 مايو 2025
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حوادث

للغد، مد أجل الحكم على متهمي خلية داعش قنا

محاكمة متهمين
محاكمة متهمين

مدت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، أجل الحكم على متهمين من بينهم متهم تمت إحالة أوراقه للمفتي في قضية “خلية داعش قنا” لجلسة الغد لإصدار حكمها.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضما لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها.

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